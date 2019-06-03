Новосибирцы спели и сыграли на ложках, чтобы попасть на учёбу к Никите Михалкову

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Студентка театрального Дарья Воевода играла на ложках
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Сегодня, 3 июня, в новосибирский кинотеатр «Победа» приехала выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова — чтобы попасть в неё, претенденты играли на ложках и пели.
В комиссию вошли три человека: кинорежиссёр и сценарист Николай Хомерики, продюсер, заместитель руководителя продюсерской мастерской Александр Богун и проректор по развитию и организации творческого процесса академии Алексей Литвинов.
Сначала члены комиссии провели бесплатные мастер-классы для молодых актёров, режиссёров и продюсеров и учащихся выпускных курсов творческих вузов, а потом начали принимать желающих попасть к ним на обучение и пройти на следующий этап кастинга, который будет проходить в Москве.
«В этом году у нас было четыре города — это Ижевск, Орёл, Тюмень и Оренбург. С такими же мастер-классами и кастингами мы проехали по этим городам. К Новосибирску у нас вообще особое отношение: мы сюда приезжали два года назад, и у нас ежегодно кто-то из Новосибирска всегда обучается. В этом году это режиссёр Маргарита Волкова, которая сейчас снимает свой дипломный фильм, который будет если уж не одной из лучших работ, то уж точно знаковых работ в нашей академии. Очень талантливая девочка. Поэтому мы в расчёте на то, что и в этот раз, в этот приезд найдём ребят, девушек, которые смогли бы и должны были бы обучаться у нас в академии», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Литвинов.
Среди участников кастинга были и студенты, и работающие актёры. «Я решила пробоваться, потому что это большой шанс чему-то научиться, понять, что такое кино, освоить его азы. По сути, нас в институте учат только искусству театра, хотя специализация — актёр драматического театра и кино. Я очень долго готовилась, думала, что говорить, что петь, что танцевать, что читать, — в результате решила, что буду делать всё, если мне разрешат», — пояснила студентка Новосибирского театрального института Дарья Воевода.
Девушка действительно успела и почитать отрывок из прозы, поэзию, пропеть монолог, просто спеть и даже сыграть на ложках.
«Впечатления позитивные, интересная работа, мне кажется, прошла: разные задачи, разные задания. Есть диалог с комиссией. Диалог — это прекрасно: ты хотя бы понимаешь отношение к себе, что они хотят и что тебе нужно дать. И это, конечно, не может не радовать», — поделилась впечатлениями после прослушивания актриса театра «На левом берегу» Мария Табачникова.