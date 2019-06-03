Новосибирцы спели и сыграли на ложках, чтобы попасть на учёбу к Никите Михалкову

Сегодня, 3 июня, в новосибирский кинотеатр «Победа» приехала выездная приёмная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова — чтобы попасть в неё, претенденты играли на ложках и пели. В комиссию вошли три человека: кинорежиссёр и сценарист Николай Хомерики, продюсер, заместитель руководителя продюсерской мастерской Александр Богун и проректор по развитию и организации творческого процесса академии Алексей Литвинов.

Завтра, 4 июня, комиссия продолжит свою работу в Новосибирске. Она работает при поддержке фонда Тимченко Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сначала члены комиссии провели бесплатные мастер-классы для молодых актёров, режиссёров и продюсеров и учащихся выпускных курсов творческих вузов, а потом начали принимать желающих попасть к ним на обучение и пройти на следующий этап кастинга, который будет проходить в Москве.

Участники кастинга много репетировали до начала работы комиссии Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«В этом году у нас было четыре города — это Ижевск, Орёл, Тюмень и Оренбург. С такими же мастер-классами и кастингами мы проехали по этим городам. К Новосибирску у нас вообще особое отношение: мы сюда приезжали два года назад, и у нас ежегодно кто-то из Новосибирска всегда обучается. В этом году это режиссёр Маргарита Волкова, которая сейчас снимает свой дипломный фильм, который будет если уж не одной из лучших работ, то уж точно знаковых работ в нашей академии. Очень талантливая девочка. Поэтому мы в расчёте на то, что и в этот раз, в этот приезд найдём ребят, девушек, которые смогли бы и должны были бы обучаться у нас в академии», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Литвинов.

Алексей Литвинов рассказал, что они надеются снова найти студентов академии в Новосибирске Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Среди участников кастинга были и студенты, и работающие актёры. «Я решила пробоваться, потому что это большой шанс чему-то научиться, понять, что такое кино, освоить его азы. По сути, нас в институте учат только искусству театра, хотя специализация — актёр драматического театра и кино. Я очень долго готовилась, думала, что говорить, что петь, что танцевать, что читать, — в результате решила, что буду делать всё, если мне разрешат», — пояснила студентка Новосибирского театрального института Дарья Воевода.

Девушка действительно успела и почитать отрывок из прозы, поэзию, пропеть монолог, просто спеть и даже сыграть на ложках.

Комиссия давала участникам разные задания, например рассказать свой отрывок от имени разных персонажей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Для того чтобы впечатлить комиссию, участники делали сразу несколько заготовок, которые потом демонстрировали на сцене Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Впечатления позитивные, интересная работа, мне кажется, прошла: разные задачи, разные задания. Есть диалог с комиссией. Диалог — это прекрасно: ты хотя бы понимаешь отношение к себе, что они хотят и что тебе нужно дать. И это, конечно, не может не радовать», — поделилась впечатлениями после прослушивания актриса театра «На левом берегу» Мария Табачникова.

Мария Табачникова работает в театре, но хотела бы окунуться в мир кино Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Марии понравился диалог с членами комиссии Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Алексей Литвинов просил девушку проявлять разные эмоции при повторе одного и того же текста Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мария Табачникова сняла свои туфли на каблуках и показала импровизированный танец Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Участники кастинга в ожидании своей очереди Фото: Ольга Бурлакова / НГС