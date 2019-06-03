Путин выдал москвичу грант на съёмку фильма о Новосибирске и Академгородке

Информацию об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 31 мая. Согласно ему, гранты получили журналист Алексей Комов на документальный фильм о Новосибирске и Академгородке под названием «Жемчужина Сибири», а также продюсер из Новосибирска Дарья Неустроева. Она планирует снять фильм «Северное соцветие» о национальных культурах Севера.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче грантов для поддержки творческих коллективов по всей стране — среди тех, кто получил деньги, есть журналист из Москвы, который должен снять фильм про Академгородок и Новосибирск.

Как сообщил корреспонденту НГС Алексей Комов, он собирается снимать фильм вместе со своей женой, которая родом из Новосибирска.

«Есть авторские фильмы, а у нас авторско-семейные фильмы. Мы предоставляем фильмы давно, которые мы делаем силами нашей семьи. Обращение к теме Новосибирска не случайно <...>: дело в том, что моя жена сама из Новосибирска. И мы предполагаем, семейственность нужно разводить в широком масштабе. Мы думаем привлечь и нашего племянника. Ему 17 лет, он оператор квадрокоптера», — рассказал Комов.

Журналист заявил, что хочет отойти от шаблонов и сделать фильм более интересным. «Я хочу, чтобы <...> через детей, через свежий взгляд, свежие вопросы — какой-то совершенно новый поворот. На мой взгляд, нужно отходить от шаблонов. Документальный фильм стал очень консервативным, а мы ищем новые подходы», — сказал он.

Алексей Комов уточнил, что пока ещё не думал о том, какую аппаратуру он возьмёт с собой, но сообщил, что в город он планирует приехать в августе.