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Культура

Путин выдал москвичу грант на съёмку фильма о Новосибирске и Академгородке

Кроме него деньги получила продюсер из Новосибирска — она должна снять фильм о культуре Севера

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Московский журналист должен будет снять фильм про Академгородок и Новосибирск

Фото: Екатерина Калиневич

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче грантов для поддержки творческих коллективов по всей стране — среди тех, кто получил деньги, есть журналист из Москвы, который должен снять фильм про Академгородок и Новосибирск.

Информацию об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 31 мая. Согласно ему, гранты получили журналист Алексей Комов на документальный фильм о Новосибирске и Академгородке под названием «Жемчужина Сибири», а также продюсер из Новосибирска Дарья Неустроева. Она планирует снять фильм «Северное соцветие» о национальных культурах Севера.

Как сообщил корреспонденту НГС Алексей Комов, он собирается снимать фильм вместе со своей женой, которая родом из Новосибирска. 

«Есть авторские фильмы, а у нас авторско-семейные фильмы. Мы предоставляем фильмы давно, которые мы делаем силами нашей семьи. Обращение к теме Новосибирска не случайно <...>: дело в том, что моя жена сама из Новосибирска. И мы предполагаем, семейственность нужно разводить в широком масштабе. Мы думаем привлечь и нашего племянника. Ему 17 лет, он оператор квадрокоптера», — рассказал Комов.

Журналист заявил, что хочет отойти от шаблонов и сделать фильм более интересным. «Я хочу, чтобы <...> через детей, через свежий взгляд, свежие вопросы — какой-то совершенно новый поворот. На мой взгляд, нужно отходить от шаблонов. Документальный фильм стал очень консервативным, а мы ищем новые подходы», — сказал он.

Алексей Комов уточнил, что пока ещё не думал о том, какую аппаратуру он возьмёт с собой, но сообщил, что в город он планирует приехать в августе.

Корреспондент НГС также связался с Дарьей Неустроевой. Последняя пообещала рассказать о своей идее фильма позднее.

В мае 2017 года новосибирские общественники выиграли грант на создание фильма о влиянии семьи Николая Второго на создание Ново-Николаевска. 

Дмитрий Здорников
Фото Екатерины Калиневич

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Дмитрий Здорников

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КОММЕНТАРИИ (19)

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elka
3 июн 2019 в 19:06

Лучше бы он подписал распоряжение о поиске тех кто убил Спецназовца Никиту и проследил бы чтобы никто не ушёл от ответственности.Это важнее чем очередной фильм ,тем более фильм подождёт!

с богаткова
3 июн 2019 в 18:33

Надо обязательно снять фильм про ЧОП, ведь наш город славен не только комментаторами нгс но и чопом

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 18:45

".....какую аппаратуру он возьмёт с собой..."

Да обычного смартфона хватит.
Сюжет фильма прост
1. Вышел на Морской проспект - провел смартфоном на 360 градусов.
2. Снял объявление о ценах на квартиры в Академгородке.
3. Проехал в "пробке" из Академгородка в город и обратно.
Вот и весь фильм.

И в конце фильма вопрос во весь экран: "Почему в Академгородке такие дорогие квартиры?"