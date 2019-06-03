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Страна и мир

Роскомнадзор обязал Tinder рассказывать ФСБ, кто кого свайпает

Популярное приложение для знакомств попало в реестр слежки за пользователями

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Данные о пользователях и их переписки могут попасть сотрудникам ФСБ, если они захотят

Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Роскомнадзор внес популярный сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации — это значит, что представители компаний должны делиться данными пользователей и их перепиской с ФСБ России. Дата внесения — 31 мая, говорится в сообщении надзорного ведомства. Внесение в реестр инициировала Федеральная служба безопасности, после этого Роскомнадзор направил владельцам платформы обращение о том, что они обязаны сообщать регулятору свои данные по требованию силовиков. И это не только данные о пользователях, но и их переписки, аудио-, видео- и прочий контент.

Tinder собирает информацию о своих пользователях: их возраст, место жительства, данные о работе и личных интересах. Приложение также показывает локацию своих юзеров. 

По последним данным, в тиндере зарегистрированы около 50 миллионов пользователей.

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

тиндерРоскомнадзоринтернет-знакомства

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КОММЕНТАРИИ (3)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 16:35

Поддерживаю! И ключи шифрования пусть выдадут

Максимус
3 июн 2019 в 16:40

а теперь то же самое по русски напишите

Белка N1
3 июн 2019 в 16:39

ФСБ видимо вообще заняться больше нечем, чем читать чужую переписку, подсматривать в камеры, подслушивать.
Мерзкая работа. Ещё и воруют по 12 миллиардов.