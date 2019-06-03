Роскомнадзор обязал Tinder рассказывать ФСБ, кто кого свайпает

Роскомнадзор внес популярный сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации — это значит, что представители компаний должны делиться данными пользователей и их перепиской с ФСБ России. Дата внесения — 31 мая, говорится в сообщении надзорного ведомства. Внесение в реестр инициировала Федеральная служба безопасности, после этого Роскомнадзор направил владельцам платформы обращение о том, что они обязаны сообщать регулятору свои данные по требованию силовиков. И это не только данные о пользователях, но и их переписки, аудио-, видео- и прочий контент.

Tinder собирает информацию о своих пользователях: их возраст, место жительства, данные о работе и личных интересах. Приложение также показывает локацию своих юзеров.



По последним данным, в тиндере зарегистрированы около 50 миллионов пользователей.

