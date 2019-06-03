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Город

В сервисах «Яндекса» переименовали аэропорт Толмачёво

Скоро именем Покрышкина аэропорт назовут и в 2GIS

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Название новосибирского аэропорта дополнили именем Александра Покрышкина

Фото: Александр Ощепков

Новосибирский аэропорт Толмачёво переименовали в сервисах «Яндекса», приписав к его названию «имени А.И. Покрышкина».

Официально президент России Владимир Путин присвоил аэропорту имя советского лётчика 31 мая. А сегодня корреспондент НГС обратил внимание, что в сервисах «Яндекса» уже внесли исправление. 

Как сообщили корреспонденту НГС в PR-службе 2GIS, дополнение в наименовании аэропорта появится и в их справочнике, но только через несколько дней.

«На 2gis.ru в Новосибирске изменение появится в ближайшие дни, в мобильных приложениях — они работают офлайн — чуть позже, но не позднее следующего регулярного обновления данных, которое будет в начале июля», — пообещали в 2GIS.

В скором времени название аэропорта изменят и в справочнике 2GIS

Фото: yandex.ru/maps

В пресс-службе аэропорта Толмачёво также прокомментировали указ президента. 

«В скором времени начнётся масштабное строительство нового терминального комплекса аэропорта Толмачёво. <...> В частности, одной из особенностей нового комплекса станет историческая компонента, посвящённая нашему прославленному земляку — легендарному лётчику Александру Ивановичу Покрышкину. Кроме того, в настоящее время готовится план мероприятий по реализации указа», — цитирует пресс-служба аэропорта слова генерального директора предприятия Евгения Янкилевича.

Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России». Проект стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.

Дмитрий Здорников
Коллаж Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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президент Россиипереименование аэропорта

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КОММЕНТАРИИ (15)

lialena@ngs.ru.
3 июн 2019 в 16:33

Мне кажется процентов 90 граждан России были против этого бестолкового освоения бюджетных денег (переименования аэропортов).... Но кто ж нас будет слушать?

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 16:31

Не пользуюсь сервисами яндекса, отлично и так знаю город.

Лимпопо
3 июн 2019 в 16:33

Ну вот, молодец Покрышкин, заслужил. Я бы тоже хотел чтоб в честь меня что-нибудь назвали.