В сервисах «Яндекса» переименовали аэропорт Толмачёво

Новосибирский аэропорт Толмачёво переименовали в сервисах «Яндекса», приписав к его названию «имени А.И. Покрышкина».

Официально президент России Владимир Путин присвоил аэропорту имя советского лётчика 31 мая. А сегодня корреспондент НГС обратил внимание, что в сервисах «Яндекса» уже внесли исправление.

Как сообщили корреспонденту НГС в PR-службе 2GIS, дополнение в наименовании аэропорта появится и в их справочнике, но только через несколько дней.



«На 2gis.ru в Новосибирске изменение появится в ближайшие дни, в мобильных приложениях — они работают офлайн — чуть позже, но не позднее следующего регулярного обновления данных, которое будет в начале июля», — пообещали в 2GIS.