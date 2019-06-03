В сервисах «Яндекса» переименовали аэропорт Толмачёво

Новосибирский аэропорт Толмачёво переименовали в сервисах «Яндекса», приписав к его названию «имени А.И. Покрышкина».
Официально президент России Владимир Путин присвоил аэропорту имя советского лётчика 31 мая. А сегодня корреспондент НГС обратил внимание, что в сервисах «Яндекса» уже внесли исправление.
Как сообщили корреспонденту НГС в PR-службе 2GIS, дополнение в наименовании аэропорта появится и в их справочнике, но только через несколько дней.
«На 2gis.ru в Новосибирске изменение появится в ближайшие дни, в мобильных приложениях — они работают офлайн — чуть позже, но не позднее следующего регулярного обновления данных, которое будет в начале июля», — пообещали в 2GIS.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво также прокомментировали указ президента.
«В скором времени начнётся масштабное строительство нового терминального комплекса аэропорта Толмачёво. <...> В частности, одной из особенностей нового комплекса станет историческая компонента, посвящённая нашему прославленному земляку — легендарному лётчику Александру Ивановичу Покрышкину. Кроме того, в настоящее время готовится план мероприятий по реализации указа», — цитирует пресс-служба аэропорта слова генерального директора предприятия Евгения Янкилевича.
Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России». Проект стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.