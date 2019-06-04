В Новосибирск пришла питерская сеть ресторанов с пельменями из Италии, Германии и Гонконга

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Ассорти ханумов (блюдо узбекской кухни) за 290 рублей
Фото: Стас Соколов / НГС
В Новосибирске начала работать сеть ресторанов монокухни «Пельмения». Первое заведение открыто в бизнес-центре на Фрунзе, а скоро сеть планирует открыть ещё два.
«Пельмения» открылась на первом этаже бизнес-центра «Новая высота», расположенного по соседству с ТРЦ «Сибирский Молл». В заведение можно попасть из фойе, однако у ресторана есть и отдельный вход.
«Пельмения» — сеть, основанная в Санкт-Петербурге, где, по данным на сайте компании, у неё сейчас шесть заведений (в 2ГИС есть информация о пяти точках) и один ресторан в Казани. В ближайшее время должны начать работать рестораны в Нижнем Новгороде и Якутске.
В Новосибирске сеть развивает франчайзи — компания «Ресторация». По данным «Контур.Фокус», учредителями этой компании в равных долях являются предприниматели из Новосибирска, единственным действующим бизнесом которых является предприятие по торговле углем.
«Нам показалось, что в городе в таком формате нет заведений сейчас. Чтобы в одном месте можно было попробовать только пельмени», — пояснила корреспонденту НГС управляющая сетью в Новосибирске Наталья Якушко,
«Место для первого [заведения сети] выбирали на перспективу — здесь ничего пока нет, кроме «Сибирского Молла», а уже много жилья, и оно активно строится», — поясняет она. По словам Якушко, в Новосибирске планируется открыть «минимум три ресторана».
Интерьер заведения выглядит нарочито простым, стены украшены работами графика из Санкт-Петербурга, картины которого висят во всех «Пельмениях». На входе посетителей встречает скульптура из медных заплаток, изображающая «богиню Пельмению».
Концепция заведения строится по принципу монокухни, что означает специализацию на одном типе блюд. Меню практически полностью состоит из 9 видов пельменей разных стран: равиоли, хинкали, манты, гедза (Япония), дим-самы (Китай), маульташен (Германия), ханум (Узбекистан) и вареники. Цены начинаются от 140 рублей за три манта с тыквой, 10 обычных пельменей стоят 180 рублей, а пять дим-самов с креветками — 400 рублей. Бизнес-ланча или обеденных скидок у заведения нет.
В Новосибирске сейчас действительно нет заведения, которое специализировалось бы на пельменях разных типов. В подобном формате пытались работать владельцы кафе Dumpling & Creps, в котором были ещё и блины, но потом заведение превратилось просто в закусочную с разными блюдами. Пельменные в русском стиле «Дюжина» были в Новосибирске у компании из Екатеринбурга «Юнивер фуд», но оба работавших заведения закрылись после ухода компании с сибирского рынка. Неудачей закончилась в 2017 году и попытка открыть в центре пельменную сети «Пельмениssimo» компании Дениса Иванова (остальные заведения в аэропорту Толмачёво и Академгородке работают. — Прим. ред.). До одного заведения сократилась и сеть демократичных пельменных «Пельмэн».
По данным 2ГИС, всего в Новосибирске работает почти 340 заведений, в меню которых есть пельмени. Из открытых сравнительно недавно можно отметить также монопродуктовое кафе «Monty манты».