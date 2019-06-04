В Новосибирск пришла питерская сеть ресторанов с пельменями из Италии, Германии и Гонконга

В Новосибирске начала работать сеть ресторанов монокухни «Пельмения». Первое заведение открыто в бизнес-центре на Фрунзе, а скоро сеть планирует открыть ещё два.

«Пельмения» открылась на первом этаже бизнес-центра «Новая высота», расположенного по соседству с ТРЦ «Сибирский Молл». В заведение можно попасть из фойе, однако у ресторана есть и отдельный вход.

«Пельмения» — сеть, основанная в Санкт-Петербурге, где, по данным на сайте компании, у неё сейчас шесть заведений (в 2ГИС есть информация о пяти точках) и один ресторан в Казани. В ближайшее время должны начать работать рестораны в Нижнем Новгороде и Якутске.



В Новосибирске сеть развивает франчайзи — компания «Ресторация». По данным «Контур.Фокус», учредителями этой компании в равных долях являются предприниматели из Новосибирска, единственным действующим бизнесом которых является предприятие по торговле углем.



Скульптура на входе изображает богиню Пельмению Фото: Стас Соколов / НГС

«Нам показалось, что в городе в таком формате нет заведений сейчас. Чтобы в одном месте можно было попробовать только пельмени», — пояснила корреспонденту НГС управляющая сетью в Новосибирске Наталья Якушко, «Место для первого [заведения сети] выбирали на перспективу — здесь ничего пока нет, кроме «Сибирского Молла», а уже много жилья, и оно активно строится», — поясняет она. По словам Якушко, в Новосибирске планируется открыть «минимум три ресторана». Интерьер заведения выглядит нарочито простым, стены украшены работами графика из Санкт-Петербурга, картины которого висят во всех «Пельмениях». На входе посетителей встречает скульптура из медных заплаток, изображающая «богиню Пельмению».



Стены украшены графическими полотнами Фото: Стас Соколов / НГС

Концепция заведения строится по принципу монокухни, что означает специализацию на одном типе блюд. Меню практически полностью состоит из 9 видов пельменей разных стран: равиоли, хинкали, манты, гедза (Япония), дим-самы (Китай), маульташен (Германия), ханум (Узбекистан) и вареники. Цены начинаются от 140 рублей за три манта с тыквой, 10 обычных пельменей стоят 180 рублей, а пять дим-самов с креветками — 400 рублей. Бизнес-ланча или обеденных скидок у заведения нет.



Зал оформлен и обставлен весьма просто Фото: Стас Соколов / НГС