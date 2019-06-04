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Еда

В Новосибирск пришла питерская сеть ресторанов с пельменями из Италии, Германии и Гонконга

Первая точка «Пельмении» открылась в бизнес-центре на Фрунзе

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Ассорти ханумов (блюдо узбекской кухни) за 290 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске начала работать сеть ресторанов монокухни «Пельмения». Первое заведение открыто в бизнес-центре на Фрунзе, а скоро сеть планирует открыть ещё два.

«Пельмения» открылась на первом этаже бизнес-центра «Новая высота», расположенного по соседству с ТРЦ «Сибирский Молл». В заведение можно попасть из фойе, однако у ресторана есть и отдельный вход.

«Пельмения» — сеть, основанная в Санкт-Петербурге, где, по данным на сайте компании, у неё сейчас шесть заведений (в 2ГИС есть информация о пяти точках) и один ресторан в Казани. В ближайшее время должны начать работать рестораны в Нижнем Новгороде и Якутске.

В Новосибирске сеть развивает франчайзи — компания «Ресторация». По данным «Контур.Фокус», учредителями этой компании в равных долях являются предприниматели из Новосибирска, единственным действующим бизнесом которых является предприятие по торговле углем.

Скульптура на входе изображает богиню Пельмению 

Фото: Стас Соколов / НГС

«Нам показалось, что в городе в таком формате нет заведений сейчас. Чтобы в одном месте можно было попробовать только пельмени», — пояснила корреспонденту НГС управляющая сетью в Новосибирске Наталья Якушко, 

«Место для первого [заведения сети] выбирали на перспективу — здесь ничего пока нет, кроме «Сибирского Молла», а уже много жилья, и оно активно строится», — поясняет она. По словам Якушко, в Новосибирске планируется открыть «минимум три ресторана».

Интерьер заведения выглядит нарочито простым, стены украшены работами графика из Санкт-Петербурга, картины которого висят во всех «Пельмениях». На входе посетителей встречает скульптура из медных заплаток, изображающая «богиню Пельмению».

Стены украшены графическими полотнами 

Фото: Стас Соколов / НГС

Концепция заведения строится по принципу монокухни, что означает специализацию на одном типе блюд. Меню практически полностью состоит из 9 видов пельменей разных стран: равиоли, хинкали, манты, гедза (Япония), дим-самы (Китай), маульташен (Германия), ханум (Узбекистан) и вареники. Цены начинаются от 140 рублей за три манта с тыквой, 10 обычных пельменей стоят 180 рублей, а пять дим-самов с креветками — 400 рублей. Бизнес-ланча или обеденных скидок у заведения нет.

Зал оформлен и обставлен весьма просто 

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске сейчас действительно нет заведения, которое специализировалось бы на пельменях разных типов. В подобном формате пытались работать владельцы кафе Dumpling & Creps, в котором были ещё и блины, но потом заведение превратилось просто в закусочную с разными блюдами. Пельменные в русском стиле «Дюжина» были в Новосибирске у компании из Екатеринбурга «Юнивер фуд», но оба работавших заведения закрылись после ухода компании с сибирского рынка. Неудачей закончилась в 2017 году и попытка открыть в центре пельменную сети «Пельмениssimo» компании Дениса Иванова (остальные заведения в аэропорту Толмачёво и Академгородке работают. — Прим. ред.). До одного заведения сократилась и сеть демократичных пельменных «Пельмэн».

По данным 2ГИС, всего в Новосибирске работает почти 340 заведений, в меню которых есть пельмени. Из открытых сравнительно недавно можно отметить также монопродуктовое кафе «Monty манты». 

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ТЕГИ

пельмениновые заведения

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КОММЕНТАРИИ (4)

Точняк
4 июн 2019 в 08:22

Я покупаю пельмении в Марии ра за 99.90 кг. Очень вкусные. В чопе даже всех угощал. Директор лично остался в восторге.

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Антон 1980
4 июн 2019 в 08:15

Не Пельмения, а Утопия.

Адик
4 июн 2019 в 08:10

Ну, исход понятен)