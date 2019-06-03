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Дороги и транспорт

«Якутия» отменила рейс из Новосибирска в Москву и отправила самолёт в другой город

В авиакомпании это решение объясняют производственной необходимостью

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 Boeing 737 должен был вылететь сегодня в 15:00

Фото: Светлана Балаева 

Сегодня, 3 июня, в новосибирском аэропорту Толмачёво отменили рейс Новосибирск — Москва авиакомпании «Якутия». Авиакомпания решила изменить маршрут. 

Самолёт Boeing 737 должен был вылететь в 15:00. В авиакомпании корреспонденту НГС сообщили, что в связи с производственной необходимостью маршрут рейса изменили на Новосибирск — Якутск, а всем пассажирам вернут деньги за билеты. 

«Планировалось выполнить дополнительный рейс Новосибирск — Москва, это не регулярный, а дополнительный рейс был. В связи с производственной необходимостью маршрут изменён на Новосибирск — Якутск. Авиакомпания "Якутия" приносит свои извинения за неудобства пассажирам», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Вчера, 2 июня, авиакомпания «Якутия» на 13 часов задержала вылет рейса Новосибирск — Екатеринбург, который выполняется на Sukhoi Superjet 100.

Анастасия Нефёдова 
Фото Светланы Балаевой

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Отмена рейсаавиакомпания "Якутия"Boeing 737

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КОММЕНТАРИИ (7)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 15:47

Так потому что в Якутии еще холодно, а обледенение опасно для самолета.

С той стороны
3 июн 2019 в 15:52

Когда в этой стране размеры компенсаций за моральный вред и причиненные неудобства станут миллионными , как в развитых странах , а решение судов будет приниматься быстро - авиакомпания Якутия сто раз подумает , а стоит ли так делать ?? а пока же ....кланяйтесь в ножки правителям , что бы вам как бабе Зое дорогу отремонтировали и а/к Якутии что бы в Москву вас отвезли за ваши же деньги.

Адик
3 июн 2019 в 15:52

Всмысле "вернут деньги", а если пассажиры со стыковкой зарубеж летели?
Опоздают теперь на рейс в Турцию...