«Якутия» отменила рейс из Новосибирска в Москву и отправила самолёт в другой город

Сегодня, 3 июня, в новосибирском аэропорту Толмачёво отменили рейс Новосибирск — Москва авиакомпании «Якутия». Авиакомпания решила изменить маршрут.

Самолёт Boeing 737 должен был вылететь в 15:00. В авиакомпании корреспонденту НГС сообщили, что в связи с производственной необходимостью маршрут рейса изменили на Новосибирск — Якутск, а всем пассажирам вернут деньги за билеты.

«Планировалось выполнить дополнительный рейс Новосибирск — Москва, это не регулярный, а дополнительный рейс был. В связи с производственной необходимостью маршрут изменён на Новосибирск — Якутск. Авиакомпания "Якутия" приносит свои извинения за неудобства пассажирам», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.