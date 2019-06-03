«Якутия» отменила рейс из Новосибирска в Москву и отправила самолёт в другой город

Сегодня, 3 июня, в новосибирском аэропорту Толмачёво отменили рейс Новосибирск — Москва авиакомпании «Якутия». Авиакомпания решила изменить маршрут.
Самолёт Boeing 737 должен был вылететь в 15:00. В авиакомпании корреспонденту НГС сообщили, что в связи с производственной необходимостью маршрут рейса изменили на Новосибирск — Якутск, а всем пассажирам вернут деньги за билеты.
«Планировалось выполнить дополнительный рейс Новосибирск — Москва, это не регулярный, а дополнительный рейс был. В связи с производственной необходимостью маршрут изменён на Новосибирск — Якутск. Авиакомпания "Якутия" приносит свои извинения за неудобства пассажирам», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Вчера, 2 июня, авиакомпания «Якутия» на 13 часов задержала вылет рейса Новосибирск — Екатеринбург, который выполняется на Sukhoi Superjet 100.