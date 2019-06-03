В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь. Также стало известно, что задержана жена Караськова.

Александра Караськова задержали сегодня, сообщила НГС его дочь Марина Караськова.

«Я не знаю подробностей. Мне звонил уже адвокат... Честно говоря, я в шоковом состоянии пребываю», — отметила дочь задержанного.

По информации источника НГС, мера пресечения для Караськова будет избрана завтра в суде.

Как сообщило издание «КоммерсантЪ», в отношении Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, которая занимала пост замдиректора по организационно-клинической работе, возбуждено уголовное дело. По данным источников издания, дело будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей.

