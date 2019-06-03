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Город
Обыски ФСБ в клинике Мешалкина

В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов

Скоро суд должен рассмотреть вопрос о его аресте

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Александр Караськов проработал в клинике больше 30 лет 

Фото: meshalkin.ru

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь. Также стало известно, что задержана жена Караськова. 

Александра Караськова задержали сегодня, сообщила НГС его дочь Марина Караськова. 

«Я не знаю подробностей. Мне звонил уже адвокат... Честно говоря, я в шоковом состоянии пребываю», — отметила дочь задержанного. 

По информации источника НГС, мера пресечения для Караськова будет избрана завтра в суде. 

Как сообщило издание «КоммерсантЪ», в отношении Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, которая занимала пост замдиректора по организационно-клинической работе, возбуждено уголовное дело. По данным источников издания, дело будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей

В управлении ФСБ по Новосибирской области сообщили, что пока что информацию о деле Караськова не комментируют. 

Александр Караськов уволился из клиники 16 мая — якобы ради хирургической практики и научной работы. Через две недели после увольнения он лишился и депутатского мандата

Обыски в клинике Мешалкина начались 20 февраля 2019 года — ФСБ задержала прямо на рабочем месте замдиректора клиники, известного кардиохирурга Евгения Покушалова. Первое заседание по делу Покушалова прошло 22 февраля — суд отправил его в СИЗО на два месяца. Сам учёный отрицал свою вину.

В апреле Центральный районный суд Новосибирска решил отпустить арестованного врача — Евгений Покушалов будет под домашним арестом минимум до середины июня. Александр Караськов выступал в поддержку своего зама и называл обыски и арест беспределом

Мария Морсина
Фото meshalkin.ru

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ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

Клиника Мешалкинаобыски в МешалкинаАлександр Караськов

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КОММЕНТАРИИ (56)

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Yeti_Siberia
3 июн 2019 в 14:41

Его должны были вместе с Покушаловым арестовывать. Слушали его сказки про ничего не понимаю о причинах ареста зама, он ученый и т.д. Все он прекрасно понимал и скорее всего Покушалов дал на него весомые показания.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
3 июн 2019 в 14:35

Почему жена работает в подчинении у мужа?
Это похоже на коррупцию.

789456
3 июн 2019 в 14:41

Честный человек! И жена у него честная! Подстава сто пудов!