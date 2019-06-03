В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь. Также стало известно, что задержана жена Караськова.
Александра Караськова задержали сегодня, сообщила НГС его дочь Марина Караськова.
«Я не знаю подробностей. Мне звонил уже адвокат... Честно говоря, я в шоковом состоянии пребываю», — отметила дочь задержанного.
По информации источника НГС, мера пресечения для Караськова будет избрана завтра в суде.
Как сообщило издание «КоммерсантЪ», в отношении Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, которая занимала пост замдиректора по организационно-клинической работе, возбуждено уголовное дело. По данным источников издания, дело будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 миллиарда рублей.
В управлении ФСБ по Новосибирской области сообщили, что пока что информацию о деле Караськова не комментируют.
Александр Караськов уволился из клиники 16 мая — якобы ради хирургической практики и научной работы. Через две недели после увольнения он лишился и депутатского мандата.
Обыски в клинике Мешалкина начались 20 февраля 2019 года — ФСБ задержала прямо на рабочем месте замдиректора клиники, известного кардиохирурга Евгения Покушалова. Первое заседание по делу Покушалова прошло 22 февраля — суд отправил его в СИЗО на два месяца. Сам учёный отрицал свою вину.
В апреле Центральный районный суд Новосибирска решил отпустить арестованного врача — Евгений Покушалов будет под домашним арестом минимум до середины июня. Александр Караськов выступал в поддержку своего зама и называл обыски и арест беспределом.