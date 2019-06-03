Жара до +26: в Новосибирск идёт резкое потепление

Но при этом в погоде с грозами и ветрами будут перерывы. 4 июня днём и 5 июня ночью осадки менее вероятны. Температурный фон 4 июня будет от 6 до 11 градусов ночью и 19–20 градусов днём.

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в середине недели в городе резко потеплеет, но потом жара пойдёт на спад.

«Пятого [июня] мы попадём в тёплый сектор очередного циклона, который идёт из Южного Урала, Казахстана — будет довольно тепло: до 25–30 градусов может дневная температура подняться. Шестого числа мы ждём приближения центра этого циклона, то есть увеличения облачности, поэтому фон температур будет более умеренный: ночью от 10 до 15 [градусов тепла], днём — 18–23, по южным районам — до 28 градусов тепла. В эти дни при грозах возможны усиление ветра в порывах до 17 м/с», — говорит Ягудин.

В Новосибирске самыми тёплыми днями будут 5 и 6 июня — в эти дни температура может подняться до 25–26 градусов.

Таким образом, в Новосибирской области сохраняется грозовая и переменчивая погода, которая была на выходных.