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Лето

Жара до +26: в Новосибирск идёт резкое потепление

Но уже в конце недели в городе похолодает из-за нового циклона

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Самыми тёплыми днями в Новосибирске станут среда и четверг

Фото: Татьяна Фатеева

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в середине недели в городе резко потеплеет, но потом жара пойдёт на спад.

«Погода предстоящих дней будет характеризоваться нарастанием неустойчивости, характер погоды — увеличением частоты грозовых дождей с порывистыми ветрами», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Но при этом в погоде с грозами и ветрами будут перерывы. 4 июня днём и 5 июня ночью осадки менее вероятны. Температурный фон 4 июня будет от 6 до 11 градусов ночью и 19–20 градусов днём.

«Пятого [июня] мы попадём в тёплый сектор очередного циклона, который идёт из Южного Урала, Казахстана — будет довольно тепло: до 25–30 градусов может дневная температура подняться. Шестого числа мы ждём приближения центра этого циклона, то есть увеличения облачности, поэтому фон температур будет более умеренный: ночью от 10 до 15 [градусов тепла], днём — 18–23, по южным районам — до 28 градусов тепла. В эти дни при грозах возможны усиление ветра в порывах до 17 м/с», — говорит Ягудин.

В Новосибирске самыми тёплыми днями будут 5 и 6 июня — в эти дни температура может подняться до 25–26 градусов.

Таким образом, в Новосибирской области сохраняется  грозовая и переменчивая погода, которая была на выходных.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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КОММЕНТАРИИ (9)

Шинша
3 июн 2019 в 16:15

Ужасный климат.. постоянные перепады. Лета так и нет.

Точняк
3 июн 2019 в 16:16

Главное, чтобы все соблюдали гигиену в жаркие дни. В транспорте особенно рядом с девушками порой дышать нечем.

с богаткова
3 июн 2019 в 16:13

Опять барышни будут купаться и в мокрых маечках ехать домой.