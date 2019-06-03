Урны для пластика и футбол на китайском газоне: что изменится в «Берёзовой роще» этим летом

В новосибирском парке «Берёзовая роща» поставили урны для раздельного сбора пластика и металла — теперь выброшенные бутылки и стаканчики отправляют не на полигон, а на предприятия для переработки и повторного использования. Три урны установили в парке на прошлой неделе и уже один раз вывезли мусор на сортировку.

«На данный момент их три единицы по периметру парка. Есть уже результаты, они наполняются. Чтобы урны действовали эффективнее, наверное, не хватает информации для наших посетителей, что существуют такие урны на территории парка», — рассказал сегодня директор парка Андрей Былин.

Также руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что вскоре в парке закроется кафе в центре парка, на которое регулярно жаловались горожане. «Скандальное кафе Fish point, которое находится в центре парка "Берёзовая роща", к нему действительно много лет были замечания от полиции. К сожалению, предыдущий директор парка, когда мы пришли, и произошла смена директора парка, быстро подписал инвестиционный проект на 5 лет. И 5 лет мы не могли покончить отношения с этим кафе, которое раздражало горожан, полицию и нас. Сейчас мы послали им уведомление о том, что мы прерываем взаимоотношения, и с октября этого кафе в центре "Берёзовой рощи" уже не будет. Надеемся, дальше мы проведём благоустройство и сделаем зелёную зону», — пояснила Анна Терешкова.

Летом на месте хоккейной коробки будет работать 3 футбольных поля, которые можно объединить в одно для игры 8 на 8 Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Уже через месяц на месте хоккейной коробки в июле появится поле для мини-футбола — зимой здесь будет работать каток, а летом можно будет играть в футбол. Поле в парке оборудует футбольный центр Sportbox.



«Мы решили, а почему бы здесь не сделать 3 футбольных поля? Хотели открыть в июне, но нас подвели китайские поставщики — поля сейчас едут, подушка уже готова. Поля застилаются дня за 3-4. Сейчас мы планируем открыться в начале июля. По периметру здесь будет сетка на 5-метровой высоте, появится новое освещение. 3 поля будут одним полотном, лягут стык в стык. У нас будет два филиала: здесь и крытый на Большевистской. Все детские школы, которые у нас базируются, смогут, если всю неделю плохая погода, смогут заниматься там. Плюс поддерживаем женскую футбольную команду, они тренируются бесплатно — мы выделяем им несколько часов в неделю», — рассказал управляющий футбольного центра Sportbox Николай Талалай.

Для школьников действует скидка 50% на аренду поля — час игры стоит для детей 1000 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС