Воду из новосибирской реки отправили на экспертизу после массовой гибели рыбы

Специалисты Росрыболовства нашли в реке Туле около трёх десятков мёртвых рыб
Фото: FishingSib.ru / youtube.com
Новосибирские спасатели отправили на анализ пробы воды из реки Тулы, в которой массово погибла рыба.
«Анализы сдали сегодня в лабораторию», — рассказал корреспонденту НГС директор МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин.
Более подробную информацию по этому поводу он давать отказался, порекомендовав обратиться в пресс-центр мэрии и правительство Новосибирской области, которое курирует этот вопрос.
Корреспондент НГС направила запросы в обе инстанции с просьбой сообщить о результатах анализов и озвучить предварительные выводы о причине гибели рыбы.
Административное расследование по поводу гибели рыбы в реке Туле открыли и специалисты Росрыболовства, рассказал и.о. начальника Новосибирского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Александр Леонов.
Он уточнил, что специалисты выехали на место и нашли около трёх десятков мёртвых рыб — окуня и плотвы. В Роcрыболовстве предполагают, что в реку могли попасть нечистоты. Ситуация станет яснее после того, как будут готовы результаты анализа воды.
Два дня назад множество мёртвых рыб в реке Туле обнаружил рыбак.
«Вся рыба либо умерла, либо сделает это в ближайшее время. Такой картины я ещё не видел. Весь берег завален мёртвой рыбой. Часть ещё живой пытается "подышать" кислородом у кромки воды», — рассказывал очевидец.
По его словам, в реке погибает не только рыба, но и лягушки.
Как сообщается в паблике «Бугры — Новосибирск — Бугринский лес» в соцсети «ВКонтакте», массовая гибель рыбы в реке Туле наблюдалась и в прошлом году, но тогда причину случившегося так и не выяснили.