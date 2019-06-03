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Город

Воду из новосибирской реки отправили на экспертизу после массовой гибели рыбы

В Росрыболовстве предполагают, что в реку Тулу могли попасть нечистоты

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Специалисты Росрыболовства нашли в реке Туле около трёх десятков мёртвых рыб

Фото: FishingSib.ru / youtube.com

Новосибирские спасатели отправили на анализ пробы воды из реки Тулы, в которой массово погибла рыба.

«Анализы сдали сегодня в лабораторию», — рассказал корреспонденту НГС директор МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин.

Более подробную информацию по этому поводу он давать отказался, порекомендовав обратиться в пресс-центр мэрии и правительство Новосибирской области, которое курирует этот вопрос.

Корреспондент НГС направила запросы в обе инстанции с просьбой сообщить о результатах анализов и озвучить предварительные выводы о причине гибели рыбы.

Административное расследование по поводу гибели рыбы в реке Туле открыли и специалисты Росрыболовства, рассказал и.о. начальника Новосибирского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Александр Леонов.

Он уточнил, что специалисты выехали на место и нашли около трёх десятков мёртвых рыб — окуня и плотвы. В Роcрыболовстве предполагают, что в реку могли попасть нечистоты. Ситуация станет яснее после того, как будут готовы результаты анализа воды. 

Два дня назад множество мёртвых рыб в реке Туле обнаружил рыбак

«Вся рыба либо умерла, либо сделает это в ближайшее время. Такой картины я ещё не видел. Весь берег завален мёртвой рыбой. Часть ещё живой пытается "подышать" кислородом у кромки воды», — рассказывал очевидец. 

По его словам, в реке погибает не только рыба, но и лягушки. 

Как сообщается в паблике «Бугры — Новосибирск — Бугринский лес» в соцсети «ВКонтакте», массовая гибель рыбы в реке Туле наблюдалась и в прошлом году, но тогда причину случившегося так и не выяснили.

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео с канала FishingSib.ru на youtube.com

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

мертвая рыба

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КОММЕНТАРИИ (21)

С той стороны
3 июн 2019 в 18:18

Когда интересно в Росрыболовстве поймут ГДЕ на самом деле надо гайки закручивать ??...но нет же ... они будут выкручивать руки рыбакам любителям устанавливая новые нормы вылова рыбы в одни руки , устанавливая запреты на рыбалку в период нереста , даже устанавливая размер рыбки которую можно поймать на удочку без штрафа !!!! а в это же самое время гибнут целые стаи .....маразм текущей действительности ...искать иголку в стогу сена не замечая бревно у себя в глазу !

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 июн 2019 в 17:57

Зачем? Там никто не купается и рыбу оттуда никто не ест

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ахнатка
3 июн 2019 в 18:28

В Тулку попадают все нечистоты, что каждый день под мостиком( на старом мосте через Тулку) сливают асенизаторские машины .часто там езжу и вижу ! сливают в люки,которые кто-то устроил прямо на берегу речки.Найти их несложно.Просто никому это не надо! Течет себе речка- нечистотка,и никому дела нет! Пока только рыба сдохла. Пока!