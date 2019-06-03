Воду из новосибирской реки отправили на экспертизу после массовой гибели рыбы

Новосибирские спасатели отправили на анализ пробы воды из реки Тулы, в которой массово погибла рыба.

«Анализы сдали сегодня в лабораторию», — рассказал корреспонденту НГС директор МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» Анатолий Кашанин. Более подробную информацию по этому поводу он давать отказался, порекомендовав обратиться в пресс-центр мэрии и правительство Новосибирской области, которое курирует этот вопрос. Корреспондент НГС направила запросы в обе инстанции с просьбой сообщить о результатах анализов и озвучить предварительные выводы о причине гибели рыбы.

Административное расследование по поводу гибели рыбы в реке Туле открыли и специалисты Росрыболовства, рассказал и.о. начальника Новосибирского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов Александр Леонов. Он уточнил, что специалисты выехали на место и нашли около трёх десятков мёртвых рыб — окуня и плотвы. В Роcрыболовстве предполагают, что в реку могли попасть нечистоты. Ситуация станет яснее после того, как будут готовы результаты анализа воды.