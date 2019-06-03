«Он не мог пройти мимо»: друг рассказал об убитом в массовой драке спецназовце из Новосибирска

«В Москве родился, сам по себе москвич, а в Новосибирске просто работал, получается. Контракт был, поэтому казарма предполагала жизнь [в этом городе]. Весь контракт, получается, он служил, больше четырех лет. Потом вернулся к себе домой. <…> Девушка в Москве, все родственники. Хотел работать по профессии в силовой структуре», — рассказал корреспонденту НГС друг погибшего Иван Суханов.

Погибший в подмосковной драке бывший спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин был отзывчивым человеком, поэтому он и вступился за прохожего.

Белянкина смертельно ранили в сердце в массовой драке в ночь на воскресенье, 2 июня.

По словам Суханова, Никита Белянкин всегда старался помочь людям в беде, потому в ночь драки и заступился за прохожего, которого, по предварительной информации, избивали несколько человек.



«Да, он не мог пройти мимо», — добавил Суханов.



Друзья погибшего рассказали, что он служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии. Сейчас в Москве ищут напавших на спецназовца.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт», — рассказали в пресс-службе управления СК по Московской области.

В октябре 2017 года НГС рассказывал о массовой драке возле общежития на Карла Маркса — тогда второкурсника смертельно ранили ножом.