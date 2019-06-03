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Криминал

«Он не мог пройти мимо»: друг рассказал об убитом в массовой драке спецназовце из Новосибирска

Никита Белянкин служил по контракту и воевал под Алеппо

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Друзья погибшего рассказали, что он служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии

Фото: предоставлено Иваном Богдановым (vk.com/ivancosmassage)

Погибший в подмосковной драке бывший спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин был отзывчивым человеком, поэтому он и вступился за прохожего.  

«В Москве родился, сам по себе москвич, а в Новосибирске просто работал, получается. Контракт был, поэтому казарма предполагала жизнь [в этом городе]. Весь контракт, получается, он служил, больше четырех лет. Потом вернулся к себе домой. <…> Девушка в Москве, все родственники. Хотел работать по профессии в силовой структуре», — рассказал корреспонденту НГС друг погибшего Иван Суханов.

Белянкина смертельно ранили в сердце в массовой драке в ночь на воскресенье, 2 июня. 

По словам Суханова, Никита Белянкин всегда старался помочь людям в беде, потому в ночь драки и заступился за прохожего, которого, по предварительной информации, избивали несколько человек. 

«Да, он не мог пройти мимо», — добавил Суханов.

Друзья погибшего рассказали, что он служил разведчиком и участвовал в боях под Алеппо в Сирии. Сейчас в Москве ищут напавших на спецназовца.

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт», — рассказали в пресс-службе управления СК по Московской области.

В октябре 2017 года НГС рассказывал о массовой драке возле общежития на Карла Маркса — тогда второкурсника смертельно ранили ножом.

Александра Бруня
Фото предоставлено Иваном Богдановым (vk.com/ivancosmassage)

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массовая драка

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КОММЕНТАРИИ (11)

Демократ
3 июн 2019 в 12:57

Благодаря таким как он, обескрымленные вооют на НГС от бессильной злости и смотрят на Крым в бинокль

Упс!
3 июн 2019 в 12:58

И, естественно, нигде в СМИ нет информации о том, что убийца и Ко - представители южных республик. Типо "преступление не имеет национальности"? А преступник - имеет? А менталитет имеет отношение к национальности?

Демократ
3 июн 2019 в 12:56

Как всегда уходят лучшие... Не испугался толпы, молодец.