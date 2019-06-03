Встречайте новый НГС: как изменился дизайн главного сайта Новосибирска

Новый дизайн уже видела часть наших читателей. Теперь он доступен всем

Сегодня, 3 июня, сайт НГС полностью переходит на новый дизайн — рассказываем читателям, что поменялось на сайте. Некоторые читатели увидели его первыми еще зимой — тогда мы собрали обратную связь, внимательно изучили все ваши замечания и многое сделали еще более удобным. И теперь представляем вам обновленный сайт. Вместе с новым дизайном НГС стал более лёгким, адаптивным и удобным. Теперь загрузка главной страницы и новостей занимает доли секунды, а новости одинаково удобно читать и с компьютера, и с планшета, и с телефона. Кроме того, для удобства мы разбили публикации на рубрики.

У нас изменилась витрина и лента новостей Самая важная и свежая публикация теперь всегда на виду. Слева от нее вы увидите все новости в хронологическом порядке, а под ней — самые интересные статьи, заслуживающие вашего внимания.

Фото: ngs.ru

Новый поиск

Еще для вашего удобства мы улучшили поиск — теперь он ищет всё, что нужно, и без ошибок.

Фото: ngs.ru

Топ-5 важнейших материалов Для тех, кому некогда изучать новостную повестку, топ-5 самых читаемых публикаций выведены в отдельный блок — из них можно узнать о главных событиях Новосибирска.

Фото: ngs.ru

Вход в почту и профиль Вход в почту и профиль для зарегистрированных пользователей теперь в одном месте — в кнопке «Войти» в верхнем правом углу страницы. Чтобы авторизоваться, нужно ввести свой логин и пароль. Кроме того, можно войти и под любым из существующих у вас профилей в социальных сетях.



Фото: ngs.ru

Рубрики, темы и срочные новости Мы разбили публикации на рубрики, а схожие материалы сгруппировали по темам.

Фото: ngs.ru

Также у нас есть поиск по форматам: можно найти все интервью, истории или полезные инструкции.

Фото: ngs.ru

А когда в городе случается что-то очень важное, сверху появляется красная плашка с подписью «Срочно!». Кликайте на неё, чтобы узнать все подробности, — редакция НГС будет узнавать все детали события, чтобы первыми сообщить о них читателям. Страница автора У каждого журналиста НГС теперь есть своя личная страница. Щёлкнув на фамилию автора под каждой публикацией, вы попадёте на его персональную страничку. Там собраны все материалы этого журналиста, а еще указаны его почта и профили в соцсетях. Делитесь мнением или идеей напрямую с автором.

Фото: ngs.ru

Фото и видео дня Мы обновили и старые разделы, которые были на НГС, и добавили им новые функции. Например, мы изменили блок «Видео дня» — сделали его крупнее и удобнее. Теперь видео можно смотреть сразу на главной странице. А для рубрики «Фото дня» сделали отдельную страницу, и если вы присылаете нам свои крутые фотографии для этой рубрики, вы всегда найдёте их там.

Фото: ngs.ru

Архив лучших публикаций

А еще хотим обратить ваше внимание на блок «Нетленка» — здесь мы собираем лучшие публикации за всю историю НГС. Посмотрите, вдруг вы их пропустили!

Фото: ngs.ru