Встречайте новый НГС: как изменился дизайн главного сайта Новосибирска

Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
29 марта 2019
Новая рубрика на НГС
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Новый дизайн уже видела часть наших читателей. Теперь он доступен всем
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 3 июня, сайт НГС полностью переходит на новый дизайн — рассказываем читателям, что поменялось на сайте. Некоторые читатели увидели его первыми еще зимой — тогда мы собрали обратную связь, внимательно изучили все ваши замечания и многое сделали еще более удобным. И теперь представляем вам обновленный сайт.
Вместе с новым дизайном НГС стал более лёгким, адаптивным и удобным.
Теперь загрузка главной страницы и новостей занимает доли секунды, а новости одинаково удобно читать и с компьютера, и с планшета, и с телефона. Кроме того, для удобства мы разбили публикации на рубрики.
У нас изменилась витрина и лента новостей
Самая важная и свежая публикация теперь всегда на виду. Слева от нее вы увидите все новости в хронологическом порядке, а под ней — самые интересные статьи, заслуживающие вашего внимания.
Новый поиск
Еще для вашего удобства мы улучшили поиск — теперь он ищет всё, что нужно, и без ошибок.
Топ-5 важнейших материалов
Для тех, кому некогда изучать новостную повестку, топ-5 самых читаемых публикаций выведены в отдельный блок — из них можно узнать о главных событиях Новосибирска.
Вход в почту и профиль
Вход в почту и профиль для зарегистрированных пользователей теперь в одном месте — в кнопке «Войти» в верхнем правом углу страницы. Чтобы авторизоваться, нужно ввести свой логин и пароль. Кроме того, можно войти и под любым из существующих у вас профилей в социальных сетях.
Рубрики, темы и срочные новости
Мы разбили публикации на рубрики, а схожие материалы сгруппировали по темам.
Также у нас есть поиск по форматам: можно найти все интервью, истории или полезные инструкции.
А когда в городе случается что-то очень важное, сверху появляется красная плашка с подписью «Срочно!». Кликайте на неё, чтобы узнать все подробности, — редакция НГС будет узнавать все детали события, чтобы первыми сообщить о них читателям.
Страница автора
У каждого журналиста НГС теперь есть своя личная страница. Щёлкнув на фамилию автора под каждой публикацией, вы попадёте на его персональную страничку. Там собраны все материалы этого журналиста, а еще указаны его почта и профили в соцсетях. Делитесь мнением или идеей напрямую с автором.
Фото и видео дня
Мы обновили и старые разделы, которые были на НГС, и добавили им новые функции. Например, мы изменили блок «Видео дня» — сделали его крупнее и удобнее. Теперь видео можно смотреть сразу на главной странице. А для рубрики «Фото дня» сделали отдельную страницу, и если вы присылаете нам свои крутые фотографии для этой рубрики, вы всегда найдёте их там.
Архив лучших публикаций
А еще хотим обратить ваше внимание на блок «Нетленка» — здесь мы собираем лучшие публикации за всю историю НГС. Посмотрите, вдруг вы их пропустили!
Кроме того, мы сделали сервис комментариев на сайте удобнее: теперь капчи нет. Просто пишете свое имя, текст комментария — и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
Новый дизайн для НГС сделала студия Charmer — одна из лучших команд, которая специализируется на создании дизайна для СМИ. Именно Charmer работала над редизайном сайтов Lenta.ru, Meduza.io, Vedomosti.ru и других самых популярных медиа России.
Елена Громкова Фото Александра Ощепкова, скриншоты ngs.ru