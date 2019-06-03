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Дороги и транспорт

Работали все выходные: дорогу до дачи бабы Зои починили за рекордные 2 дня

На плохую дорогу она пожаловалась в пятницу на «Народной премии НГС»

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На дороге сделали ямочный ремонт — работы закончили спустя 2 дня после просьбы бабы Зои

Фото: Юлия Шипицина

Власти Новосибирской области сделали ремонт дороги, на которую в пятницу, 31 мая, на церемонии «Народной премии НГС» жаловалась губернатору Андрею Травникову жительница Академгородка Зоя Григорьевна Попова, больше известная как баба Зоя.

Со сцены оперного театра баба Зоя попросила губернатора отремонтировать дорогу до её дачи в Ключах.

Сегодня в администрации Новосибирского района корреспонденту НГС сообщили, что ремонт уже сделали в выходные дни.

«В субботу был организован выезд совместно с главой администрации Новосибирского района. Также там присутствовали подрядная организация, которая выполняла эти работы, и представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства. Были определены, намечены основные участки проблемные, на которых было принято решение выполнять ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью.

К работам приступили во второй половине дня [в субботу]. Закончили 2-го числа уже после 8 часов вечера», 

— сообщил корреспонденту НГС начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Андрей Сухонос.

Всего рабочие выполнили ямочный ремонт на площади 150 кв. м — работы шли на участке длиной в 1 км.

Некоторые места дороги рабочие временно закрыли асфальтобетонной крошкой. Позднее эти участки районная администрация отремонтирует по программе содержания дорог.

При этом сотрудники администрации сообщили, что не смогли связаться с бабой Зоей — она не отвечает на звонки по домашнему телефону, а на дачном участке её вчера вечером не было.

Ремонт закончили вчера, 2 июня, после 20:00

Фото: администрация Новосибирского района

Чиновники администрации Новосибирского района ищут бабу Зою, чтобы сфотографировать её на фоне отремонтированной дороги

Фото: администрация Новосибирского района

О том, как проходила церемония вручения «Народной премии НГС», можно посмотреть в этой публикации.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Елена Громкова 
Коллаж Юлии Шипициной, фото администрации Новосибирского района

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ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

Народная премия НГСремонт дорогиБаба Зоя

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КОММЕНТАРИИ (225)

VNV82
3 июн 2019 в 13:22

Вот интересно, а чем баба Зоя лучше остальных людей, у которых к домам и дачам тоже есть разбитые дороги, надо делать везде, а не пиарится на бабе Зое.

Хммм
3 июн 2019 в 13:18

Вот почему в этой стране всегда так?! Пока не вложишь на прямую в уши главному, ни чего не делается!
На бумажках по отчетам то по-любому все ок было...

Идеальным завершением этой истории было бы увольнение всех ответственных по вине которых эта дорога не ремонтировалась столько лет!

локоток
3 июн 2019 в 13:20

Предлагаю передать Травникову полномочия управления городом, а Локтя с позором выгнать, вот сразу видно кто реально умеет работать, а кто только в москФу красные письма строчить с красивыми отчетиками может!

#локотьвотставку