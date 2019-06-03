Работали все выходные: дорогу до дачи бабы Зои починили за рекордные 2 дня

«В субботу был организован выезд совместно с главой администрации Новосибирского района. Также там присутствовали подрядная организация, которая выполняла эти работы, и представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства. Были определены, намечены основные участки проблемные, на которых было принято решение выполнять ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью.

Сегодня в администрации Новосибирского района корреспонденту НГС сообщили, что ремонт уже сделали в выходные дни.

Со сцены оперного театра баба Зоя попросила губернатора отремонтировать дорогу до её дачи в Ключах .

Власти Новосибирской области сделали ремонт дороги, на которую в пятницу, 31 мая, на церемонии «Народной премии НГС» жаловалась губернатору Андрею Травникову жительница Академгородка Зоя Григорьевна Попова, больше известная как баба Зоя.

К работам приступили во второй половине дня [в субботу]. Закончили 2-го числа уже после 8 часов вечера»,

— сообщил корреспонденту НГС начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Андрей Сухонос.

Всего рабочие выполнили ямочный ремонт на площади 150 кв. м — работы шли на участке длиной в 1 км.

Некоторые места дороги рабочие временно закрыли асфальтобетонной крошкой. Позднее эти участки районная администрация отремонтирует по программе содержания дорог.

При этом сотрудники администрации сообщили, что не смогли связаться с бабой Зоей — она не отвечает на звонки по домашнему телефону, а на дачном участке её вчера вечером не было.