Работали все выходные: дорогу до дачи бабы Зои починили за рекордные 2 дня

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На дороге сделали ямочный ремонт — работы закончили спустя 2 дня после просьбы бабы Зои
Фото: Юлия Шипицина
Власти Новосибирской области сделали ремонт дороги, на которую в пятницу, 31 мая, на церемонии «Народной премии НГС» жаловалась губернатору Андрею Травникову жительница Академгородка Зоя Григорьевна Попова, больше известная как баба Зоя.
Сегодня в администрации Новосибирского района корреспонденту НГС сообщили, что ремонт уже сделали в выходные дни.
«В субботу был организован выезд совместно с главой администрации Новосибирского района. Также там присутствовали подрядная организация, которая выполняла эти работы, и представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства. Были определены, намечены основные участки проблемные, на которых было принято решение выполнять ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия асфальтобетонной смесью.
К работам приступили во второй половине дня [в субботу]. Закончили 2-го числа уже после 8 часов вечера»,
— сообщил корреспонденту НГС начальник управления ЖКХ, строительства и транспорта администрации Новосибирского района Андрей Сухонос.
Всего рабочие выполнили ямочный ремонт на площади 150 кв. м — работы шли на участке длиной в 1 км.
Некоторые места дороги рабочие временно закрыли асфальтобетонной крошкой. Позднее эти участки районная администрация отремонтирует по программе содержания дорог.
При этом сотрудники администрации сообщили, что не смогли связаться с бабой Зоей — она не отвечает на звонки по домашнему телефону, а на дачном участке её вчера вечером не было.
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Елена Громкова Коллаж Юлии Шипициной, фото администрации Новосибирского района