«Это историческая дата»: новосибирцев отключили от аналогового ТВ

Телевещание с 3 июня больше не использует аналоговый сигнал — только цифровой

С сегодняшнего дня, 3 июня, Новосибирскую область окончательно перевели с аналогового телевидения на цифровое — старые телевизоры уже перестали показывать картинку.







«Сегодня у нас историческая дата, в 11:45 по новосибирскому времени произойдёт окончательный переход от аналогового на цифровое вещание. 20 каналов цифровых начнут вещать в эфире. <...>», — заявил сегодня начальник департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов на оперативном совещании у губернатора.





Анатолий Дюбанов добавил, что жители города и области могут обращаться в департамент, если у них возникнут проблемы при подключении.







Чтобы начать принимать «цифру», новосибирцам нужно купить ТВ-приставку. НГС подробно рассказывал о том, как всё правильно настроить.



