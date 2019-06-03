Владельцы сети «Мария-Ра» купили за 57 миллионов старый долгострой в Ленинском районе

Участок с недостроем на Титова подорожал на торгах в 3,5 раза

Долгострой находится у трамвайного кольца на улице Титова





Мэрия Новосибирска продала принадлежавший ей долгострой на улице Титова, 248. Торги проходили 31 мая, их результаты опубликованы на сайте мэрии Новосибирска.







Победителем торгов оказалась компания «Новая Сибирь». По данным «Контур.Фокус», она в равных долях принадлежит бизнесменам из Алтайского края Александру, Алле, Галине и Евгению Ракшиным. Семья также владеет сетью супермаркетов «Мария-Ра». Корреспондент НГС направила в компанию запрос с просьбой прокомментировать приобретение.







В ходе торгов цена долгостроя выросла в 3,5 раза: с 9,39 миллиона до 34,74 миллиона рублей. Кроме того, победителю также предстоит оплатить фиксированную стоимость участка под объектом — ещё 22,26 миллиона рублей. Таким образом весь участок со зданием обошёлся покупателю в 57 миллионов рублей.







В числе участников, по информации протокола торгов, была также компания «КПД-Газстрой», которая возводит микрорайон «Чистая Слобода» вокруг долгостроя.







Дом на улице Титова, 248 впервые попал на торги в 2017 году, тогда его оценивали минимум в 12,5 миллиона рублей, а землю — в 40,35 миллиона. Площадь недостроя — 8,4 тысячи кв. м, площадь земельного участка — 14,6 тысячи кв. м. Первоначально застройщиком была муниципальная компания «Управление капитального строительства», но он оказался построен всего на 11%. После этого, объясняли в мэрии, возникли проблемы с финансированием строительства. Но через несколько дней после объявления первых торгов объект сняли с продажи «в связи с проработкой вопроса о комплексной застройке территории». По данным протокола аукциона, сейчас на участке можно строить многоквартирные дома высотой от 5 до 13 этажей.







Не проданным пока остаётся ещё один долгострой в Ленинском районе — дом, который строила обанкротившаяся компания «Союз-10». По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, объявленные в мае торги не состоялись, и желающих купить долгострой не нашлось.

