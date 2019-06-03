Маршрутке № 28 продлили путь по Заельцовскому району
Теперь она будет огибать Ботанический жилмассив
В Новосибирске изменилась схема движения маршрутного такси
Изменения вступили в силу в минувшие выходные, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
При движении в сторону диагностического центра маршрутки будут делать дополнительный крюк, чтобы обогнуть Ботанический жилмассив. То есть теперь они не поворачивают сразу с улицы Жуковского на Дмитрия Донского, а едут вглубь Жуковского, после поворачивают направо — на улицу Северную, с неё направо — на Дачную, а по ней уже выезжают на Дмитрия Донского и возвращаются на привычный маршрут.
«Это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети», — пояснили в пресс-центре мэрии.
Также стало известно, что с начала следующей недели возобновится автобусный маршрут из Академгородка до аэропорта Толмачёво — первые микроавтобусы выйдут в рейс 10 июня.