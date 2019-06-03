Маршрутке № 28 продлили путь по Заельцовскому району

Теперь она будет огибать Ботанический жилмассив

Путь маршрутного такси немного удлинился 
Путь маршрутного такси немного удлинился 


В Новосибирске изменилась схема движения маршрутного такси № 28 «Заельцовский парк — Диагностический центр» — маршрут удлинился за счёт того, что теперь автобусы будут объезжать Ботанический жилмассив по улице Северной.


Изменения вступили в силу в минувшие выходные, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


При движении в сторону диагностического центра маршрутки будут делать дополнительный крюк, чтобы обогнуть Ботанический жилмассив. То есть теперь они не поворачивают сразу с улицы Жуковского на Дмитрия Донского, а едут вглубь Жуковского, после поворачивают направо — на улицу Северную, с неё направо — на Дачную, а по ней уже выезжают на Дмитрия Донского и возвращаются на привычный маршрут.


«Это сделано с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети», — пояснили в пресс-центре мэрии.


Раньше при движении со стороны Заельцовского парка маршрутки не доезжали до улицы Северной, а после улицы Жуковского сразу сворачивали на Дмитрия Донского
Раньше при движении со стороны Заельцовского парка маршрутки не доезжали до улицы Северной, а после улицы Жуковского сразу сворачивали на Дмитрия Донского


Теперь при движении в сторону диагностического центра маршрутки заезжают на Северную
Теперь при движении в сторону диагностического центра маршрутки заезжают на Северную


Также стало известно, что с начала следующей недели возобновится автобусный маршрут из Академгородка до аэропорта Толмачёво — первые микроавтобусы выйдут в рейс 10 июня. 

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