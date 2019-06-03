На берегу котлована на Юго-Западном нашли тело мужчины

«Там стоит спасательный пост, соответственно, периодически матросы-спасатели, которые дежурят, обходят береговую линию в пешем порядке и на плавательном средстве с профилактическими мероприятиями, рассказами стандартными о правилах поведения на воде. Когда при патрулировании выдвинулись на территорию вне зоны видимости поста, очевидцы указали, что в кустах на берегу находится мужчина», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Оказалось, что тело 77-летнего мужчины лежало на берегу, частично в воде. На место вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть.

«От чего он умер, здесь только судмедэкпертиза скажет. Судя по возрасту, возможно, с сердцем какие-то проблемы», — уточнил Дмитрий Фокин.

Кроме того, в сводке у спасателей есть ещё одно происшествие, случившееся у котловане на Юго-Западном.

«Мужчина заплыл далеко от берега, [почувствовал] усталость на воде, просит помощи. Мужчина 1990 г.р. поднят из воды на лодку, доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается», — говорится в сводке МАСС.

Котлован на Юго-Западном уже несколько лет признаётся самым опасным водоёмом в Новосибирске, но несмотря на это, горожане продолжают в нём купаться.