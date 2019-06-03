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Происшествия

На берегу котлована на Юго-Западном нашли тело мужчины

Причину смерти установит судмедэкспертиза

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Спасатели постоянно работают на опаснейшем для купания котловане — вчера они помогли молодому человеку, который далеко заплыл от берега

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские спасатели нашли тело утопленника на берегу Юго-Западного карьера в Ленинском районе города. 

«Там стоит спасательный пост, соответственно, периодически матросы-спасатели, которые дежурят, обходят береговую линию в пешем порядке и на плавательном средстве с профилактическими мероприятиями, рассказами стандартными о правилах поведения на воде. Когда при патрулировании выдвинулись на территорию вне зоны видимости поста, очевидцы указали, что в кустах на берегу находится мужчина», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Оказалось, что тело 77-летнего мужчины лежало на берегу, частично в воде. На место вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть. 

«От чего он умер, здесь только судмедэкпертиза скажет. Судя по возрасту, возможно, с сердцем какие-то проблемы», — уточнил Дмитрий Фокин.

Кроме того, в сводке у спасателей есть ещё одно происшествие, случившееся у котловане на Юго-Западном.

«Мужчина заплыл далеко от берега, [почувствовал] усталость на воде, просит помощи. Мужчина 1990 г.р. поднят из воды на лодку, доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждается», — говорится в сводке МАСС.

Котлован на Юго-Западном уже несколько лет признаётся самым опасным водоёмом в Новосибирске, но несмотря на это, горожане продолжают в нём купаться.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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Елена Громкова

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юго-западный карьерутопленник

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КОММЕНТАРИИ (14)

Не ЗОЖник
3 июн 2019 в 10:48

Ох уж эти ЗОЖники, до 100 лет хотят жить, а тут такой облом! 77 лет наверно увлекался плаванием в холодной воде!

Parker
3 июн 2019 в 10:51

Сезон юго-западному котловану открыт.....

Zatamon
3 июн 2019 в 10:48

Информационный стенд на фотке хорош!