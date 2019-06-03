Цены на бензин опять выросли. НГС нашел, где дёшево

В Новосибирске после полугода стабильности и благополучия на топливном рынке опять начали расти цены на бензин и дизтопливо. В течение нескольких дней все основные сети АЗС подняли цены на 20–35 копеек.

Флагман новосибирского топливного рынка сеть «Газпромнефть» повышала цены два раза. «Сначала на 15 копеек, потом на 20 копеек, всего на 35 за неделю», — сообщили на АЗС по адресу Жуковского, 95А. Теперь на «Газпроме» литр 92-го бензина стоит 41,40 рубля, 95-го — 44,30 рубля. Дизельное топливо стоит 46,90 рубля за литр.