Цены на бензин опять выросли. НГС нашел, где дёшево

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6 мая 2019
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«Газпромнефть» предлагает 92-й бензин по 41,40 рубля
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
В Новосибирске после полугода стабильности и благополучия на топливном рынке опять начали расти цены на бензин и дизтопливо. В течение нескольких дней все основные сети АЗС подняли цены на 20–35 копеек.
Флагман новосибирского топливного рынка сеть «Газпромнефть» повышала цены два раза. «Сначала на 15 копеек, потом на 20 копеек, всего на 35 за неделю», — сообщили на АЗС по адресу Жуковского, 95А. Теперь на «Газпроме» литр 92-го бензина стоит 41,40 рубля, 95-го — 44,30 рубля. Дизельное топливо стоит 46,90 рубля за литр.
Сеть «Роснефть», использующая бензин с другого завода, тоже подняла цены. «На 20 копеек на весь бензин, со вчерашнего дня», — рассказывает заправщик станции по адресу Красный проспект, 179/1А. Литр 92-го здесь стоит 41,25 рубля, 95-го — 44,20 рубля.
Самая дорогая премиальная сеть «Лукойл» подняла цены на 30 копеек. Литр 92-го на этих АЗС теперь стоит 41,45 рубля, 95-го — 44,50 рубля.
Впрочем, ещё есть заправки, где бензин обойдётся дешевле. Например, АЗС «ГазОйл» на Мочищенском шоссе, 1 к1 предлагает 92-й бензин по 40,50 рубля, 95-й — по 43,20 рубля.