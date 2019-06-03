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Авто

Цены на бензин опять выросли. НГС нашел, где дёшево

Стоимость 95-го бензина подбирается к 50 рублям

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«Газпромнефть» предлагает 92-й бензин по 41,40 рубля

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

В Новосибирске после полугода стабильности и благополучия на топливном рынке опять начали расти цены на бензин и дизтопливо. В течение нескольких дней все основные сети АЗС подняли цены на 20–35 копеек. 

Флагман новосибирского топливного рынка сеть «Газпромнефть» повышала цены два раза. «Сначала на 15 копеек, потом на 20 копеек, всего на 35 за неделю», — сообщили на АЗС по адресу Жуковского, 95А. Теперь на «Газпроме» литр 92-го бензина стоит 41,40 рубля, 95-го — 44,30 рубля. Дизельное топливо стоит 46,90 рубля за литр. 

«Роснефть» повысила стоимость топлива на 20 копеек

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Сеть «Роснефть», использующая бензин с другого завода, тоже подняла цены. «На 20 копеек на весь бензин, со вчерашнего дня», — рассказывает заправщик станции по адресу Красный проспект, 179/1А. Литр 92-го здесь стоит 41,25 рубля, 95-го — 44,20 рубля. 

Цены на «Лукойле» всегда были выше конкурентов

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Самая дорогая премиальная сеть «Лукойл» подняла цены на 30 копеек. Литр 92-го на этих АЗС теперь стоит 41,45 рубля, 95-го — 44,50 рубля. 

Дешевый бензин предлагает АЗС «ГазОйл»

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Впрочем, ещё есть заправки, где бензин обойдётся дешевле. Например, АЗС «ГазОйл» на Мочищенском шоссе, 1 к1 предлагает 92-й бензин по 40,50 рубля, 95-й — по 43,20 рубля.

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Дмитрий Косенко
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АЗС«Газпромнефть»цены на бензин

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КОММЕНТАРИИ (54)

ЫЫЫ
3 июн 2019 в 17:14

"Десятилетия побед!" (с)

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Tибyл
3 июн 2019 в 17:22

Полагаю, что всё, как обычно: цена на бензин выросла в связи с подорожанием услуг по перевозке бензина, которая увеличилась в связи с подорожанием бензина...

Megaupload
3 июн 2019 в 17:19

Я уже 100 раз говорил, что цена на бензин должна быть экономически обоснованной. Таковой является цена 2 евро за литр. Такой она и будет со временем. А мне никто не верит, особенно, всякие там железнодорожники.