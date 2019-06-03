В Ленинском районе начали сносить церковь

На место пригнали экскаватор





Сегодня утром, 3 июня, начали сносить Церковь адвентистов седьмого дня на Хасановской, 40 в Ленинском районе Новосибирска.





Очевидцы сообщили о том, что снос начался сегодня после 9:00.





Руководитель Центрально-Сибирской миссии адвентистов седьмого дня Эдуард Булавчик рассказал корреспонденту НГС, что сам сегодня ещё не был на месте.





Как сообщил корреспонденту НГС на месте событий представитель мэрии Новосибирска, перед сносом владельцам помещения разрешили забрать своё имущество.





«Служба судебных приставов по Ленинскому району осуществляла исполнительные действия по судебному решению — снос незаконно построенного помещения. Представителям помещения было разрешено забрать своё имущество с площадки в отведённое время — более двух часов», — пояснил представитель мэрии.









Церковь признали незаконной постройкой





О том, что судебные приставы обязали общину Церкви адвентистов седьмого дня снести нелегально построенную церковь, стало известно в мае 2019 года. Церковь простояла на этом месте как минимум с начала 2000-х годов.







Прежде постройку разбирали.





Эдуард Булавчик прежде рассказывал, что история со зданием началась, когда старую церковь признали аварийной.





«Была начата реконструкция. Она была начата по законам, которые изменились в процессе. Так как реконструкция была закончена позже, нужно было получать разрешение, утверждать проект. Это была ошибка, которую мы допустили. <...> Мы сказали, что исправим, но уже было принято принципиальное решение [о сносе]. На сегодняшний день все знают <...> о нашем желании исправить постройку, но принципиально разбирают», — говорил руководитель церкви.