Новосибирец получил 18 лет строгого режима за убийство таксиста на Мёртвом озере

43-летний Дмитрий Малеев погиб после того, как довёз клиента до СНТ «Голубые озёра», — приговор по делу о его убийстве в законную силу ещё не вступил
Фото: Юлия Шипицина
В Новосибирске завершился суд по делу об убийстве 43-летнего таксиста Дмитрия Малеева, тело которого нашли в канаве недалеко от СНТ «Голубые озёра».
Обвинительный приговор по убийству на Мёртвом озере сегодня, 3 июня, вынес Новосибирский областной суд. Он признал виновным в разбойном нападении и убийстве новосибирца Максима Дымова, которого таксист подвозил до садового общества.
«По совокупности совершённых преступлений <...> суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с [последующим] ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Лариса Орлова.
Как сообщали ранее в региональной прокуратуре со ссылкой на версию следствия, новосибирец решился на убийство из-за проблем с деньгами.
«По версии следствия, мужчина, имея трудное финансовое положение и желая обогатиться, решил убить водителя такси премиум-класса и завладеть его имуществом. Для реализации задуманного в сентябре 2018 года он подал заявку на услуги автоперевозки пассажиров до СНТ "Голубые Озера", указав класс автомобиля VIP. Доехав до нужного места, водитель такси остановился, а злоумышленник задушил его имеющейся при себе верёвкой и забрал принадлежащее тому имущество: сотовые телефоны, денежные средства, автомобиль "КИА Оптима"», — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.
По данным прокуратуры, тело таксиста его клиент спрятал в канаве недалеко от дороги, которая ведёт из СНТ «Голубые Озёра» в направлении Пашинского шоссе. Сотовые телефоны, по данным прокуратуры, обвиняемый выбросил, поскольку опасался, что его могут найти. Украденные у таксиста 3300 рублей он потратил, а машиной воспользоваться не смог, так как у неё заглох двигатель.
Как пояснила Лариса Орлова, машина заглохла вскоре после въезда в посёлок Пашино. Автомобиль остановил иммобилайзер, поскольку ключ от машины остался в одежде таксиста, которого Максим Дымов к этому времени уже выбросил в овраг.
«Общий размер похищенного имущества, который установлен судом, — это 1 миллион 468 тысяч 151 рубль 15 копеек», — уточнила гособвинитель.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что с заявлением об исчезновении таксиста в полицию обратилась его мать. Приступившие к розыску полицейские заподозрили, что мужчину убили. На следующий день после поступления заявления они нашли машину пропавшего возле дома в посёлке Пашино, а потом задержали и подозреваемого в убийстве.
Как рассказала Лариса Орлова, суд признал Максима Дымова виновным в разбое (п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«В судебном заседании он свою вину признал частично, пояснил, что действительно причинил смерть водителю такси, однако с какой целью он совершал эти действия, пояснить не смог. Сказал, что уже не помнит и старается забыть о случившемся, однако похищать какое-либо имущество не планировал. <...> А суд признал достоверными, соответствующими действительности его показания на предварительном следствии, из которых следует, что <...> непосредственно спланировано это преступление», — резюмировала гособвинитель.