Новосибирец получил 18 лет строгого режима за убийство таксиста на Мёртвом озере

43-летний Дмитрий Малеев погиб после того, как довёз клиента до СНТ «Голубые озёра», — приговор по делу о его убийстве в законную силу ещё не вступил

В Новосибирске завершился суд по делу об убийстве 43-летнего таксиста Дмитрия Малеева, тело которого нашли в канаве недалеко от СНТ «Голубые озёра». Обвинительный приговор по убийству на Мёртвом озере сегодня, 3 июня, вынес Новосибирский областной суд. Он признал виновным в разбойном нападении и убийстве новосибирца Максима Дымова, которого таксист подвозил до садового общества. «По совокупности совершённых преступлений <...> суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с [последующим] ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Лариса Орлова.



Как сообщали ранее в региональной прокуратуре со ссылкой на версию следствия, новосибирец решился на убийство из-за проблем с деньгами. «По версии следствия, мужчина, имея трудное финансовое положение и желая обогатиться, решил убить водителя такси премиум-класса и завладеть его имуществом. Для реализации задуманного в сентябре 2018 года он подал заявку на услуги автоперевозки пассажиров до СНТ "Голубые Озера", указав класс автомобиля VIP. Доехав до нужного места, водитель такси остановился, а злоумышленник задушил его имеющейся при себе верёвкой и забрал принадлежащее тому имущество: сотовые телефоны, денежные средства, автомобиль "КИА Оптима"», — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

По данным прокуратуры, тело таксиста его клиент спрятал в канаве недалеко от дороги, которая ведёт из СНТ «Голубые Озёра» в направлении Пашинского шоссе. Сотовые телефоны, по данным прокуратуры, обвиняемый выбросил, поскольку опасался, что его могут найти. Украденные у таксиста 3300 рублей он потратил, а машиной воспользоваться не смог, так как у неё заглох двигатель.