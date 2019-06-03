Спецназовец из Новосибирска погиб в массовой драке в Подмосковье

В Подмосковье погиб бывший спецназовец из Новосибирска — его смертельно ранили в массовой драке в ночь на воскресенье.

Информация о том, что погибший был из Новосибирска, появилась в паблике «WarGonzo» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управления СК и МВД по Московской области, 35-летний мужчина был зарезан в ходе драки в поселке Путилково под Красногорском, подозреваемый в преступлении скрылся.

В соцсети «ВКонтакте» его друг Иван Богданов сообщает, что погибшего звали Никита Белянкин. Также он рассказывает, что около 23:30 Никита гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает прохожего, — он решил вступиться.