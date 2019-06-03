Спецназовец из Новосибирска погиб в массовой драке в Подмосковье

В Подмосковье погиб бывший спецназовец из Новосибирска — его смертельно ранили в массовой драке в ночь на воскресенье.
Информация о том, что погибший был из Новосибирска, появилась в паблике «WarGonzo» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управления СК и МВД по Московской области, 35-летний мужчина был зарезан в ходе драки в поселке Путилково под Красногорском, подозреваемый в преступлении скрылся.
В соцсети «ВКонтакте» его друг Иван Богданов сообщает, что погибшего звали Никита Белянкин. Также он рассказывает, что около 23:30 Никита гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает прохожего, — он решил вступиться.
Белянкин получил ранение в сердце.
«Мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени. В настоящее время идет розыск злоумышленников, опрашиваются очевидцы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"»,— передаёт РИА Новости.
ТАСС со ссылкой на друга Белянкина Ивана Суханова сообщает, что погибший уволился из Минобороны 10 месяцев назад.
«Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, в ходе службы воевал в Сирии. Но 10 месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он думал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН. Окончательного решения не принял, помогал отцу с бизнесом», — отметил Суханов.
В октябре 2017 года НГС рассказывал о массовой драке возле общежития на Карла Маркса — тогда второкурсника смертельно ранили ножом.