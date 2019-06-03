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Город

В Новосибирске начинается новый этап теплоиспытаний — отключения начнутся в зоне ТЭЦ-3

НГС публикует карту отключений

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Испытания в зоне ТЭЦ-3 продолжатся до 17 июня

Фото: Татьяна Фатеева

В Новосибирске начинается новый этап теплоиспытаний — в этот раз горячую воду отключат в зоне ТЭЦ-3.

«Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 8 часов 3 июня», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Отключение горячей воды с 4 по 17 июня (максимальный срок) — по Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Пархоменко, Плахотного, Котовского, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Спортивной, Филатова, Титова, Оборонной, Волховской, на территории Троллейного жилмассива, микрорайона «Чистая Слобода», Западного и Юго-Западного жилмассивов, поселка Затон, промышленной площадки НПО «Сибсельмаш» в районе Станционной, 2-й Станционной и Олимпийской.

Кроме того, с 3 по 12 июня (максимальный срок) будут новые отключения в зоне ТЭЦ-4. На других улицах в зоне ТЭЦ-4 испытания шли, начиная с 20 мая.

Горячую воду отключат по улицам Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановской, Катодной, Северной, Весенней, Тимирязева, Вавилова, Дачной, Перевозчикова, Красному проспекту (от ст. м. «Гагаринская» до ул. Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповской, Пулеметной.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Карта yandex.ru/maps

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КОММЕНТАРИИ (3)

достали
3 июн 2019 в 08:00

достали

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77AMG
3 июн 2019 в 09:14

Вот тебе и сверхдержава, не слышал чтобы в других странах жителям отключали горячую воду, только за неуплату.

sven-svensson
3 июн 2019 в 08:36

Мы уже намучались ,пережили этот холокост, первых отключали еще в мае ,когда на улице дубак был.