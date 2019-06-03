В Академгородке учителя, медики и менеджеры исполнили музыкальные хиты под живую музыку

По словам организаторов, подобный концерт впервые проходит в Новосибирске

Концерт проходил в новосибирском клубе «Бункер»
Концерт проходил в новосибирском клубе «Бункер»


В новосибирском Академгородке прошёл масштабный концерт Big Live Show, организатором которого выступила частная школа музыки «Бриллиант». В рамках шоу непрофессиональные певцы, которые обучаются в этой школе, исполнили известные и популярные песни под живую музыку.


«Самое интересно, что те самые ученики, которые пели, не профессионалы. Это обычные взрослые люди, не имеющие в жизни никакого отношения к музыке как к профессии, — заведующие детскими садами, учителя, медики, менеджеры продаж и прочее, но не музыканты. Несколько лет назад в нашей школе эти люди абсолютно с нуля начали обучаться вокалу и добились колоссального роста», — отметила директор школы «Бриллиант» и организатор мероприятия Галина Дёмина. 


Около ста человек пришли на концерт, чтобы послушать популярные песни
Около ста человек пришли на концерт, чтобы послушать популярные песни


Непрофессиональные певцы выступали вместе с музыкантами и музыкальными группами, которые известны в Новосибирске. 


«Две основные группы: Mommy's Pleasure и Give Me Five. Также и другие приглашённые музыканты — из консерватории был пианист Виктор Ушаков, он фортепианные номера играл, а ученики пели. Ещё был известный духовой оркестр "Академбрас" — они играли на трубах, на саксофонах», — добавила организатор.


Песни исполнялись разные: и русские, и зарубежные. Непрофессиональные певцы спели композиции групп «А-Студио», Metallica, Scorpions, The Cranberries 
Песни исполнялись разные: и русские, и зарубежные. Непрофессиональные певцы спели композиции групп «А-Студио», Metallica, Scorpions, The Cranberries 


По словам организаторов, такое мероприятие проходит в Новосибирске впервые. 


«Такой формат действительно первый раз проходит в Новосибирске. До этого всегда были обычные концерты, то есть люди собирались в каком-нибудь караоке, баре или ресторане и пели под минусовку. <...> Идея у меня сидела в голове с самого основания школы. Я мечтала сделать концерт, чтобы был полностью живой звук, чтобы люди почувствовали себя настоящими звёздами. Потому что это абсолютно другой уровень, другие эмоции», — рассказала корреспонденту НГС Галина Дёмина.


Ученики музыкальной школы остались довольны своими выступлениями 
Ученики музыкальной школы остались довольны своими выступлениями 


«Прошло всё мегакруто, мы все счастливы, все ученики в восторге, все номера удались. Ученики очень переживали, что они на сцене с живыми группами, музыкантами, но после выступления мы получили кучу положительных отзывов, люди действительно кайфанули. Ученики подходили ко мне со слезами на глазах и говорили: "Спасибо тебе большое, сегодня сбылась моя мечта. Я с пяти лет мечтала петь, но родители говорили, что медведь на ухо наступил, и отдали меня учиться на математика"», — отметила Галина Дёмина. 


Подготовка к концерту началась ещё в апреле
Подготовка к концерту началась ещё в апреле


Всего перед выступлением было четыре репетиции с профессиональными музыкантами
Всего перед выступлением было четыре репетиции с профессиональными музыкантами


В марте в переходе новосибирского метро между мэрией и краеведческим музеем состоялся концерт классической музыки — ансамбль «Музыка для нас» исполнил произведения известных композиторов.


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