Фото: в Новосибирскую область на самолёте Ан-2 прилетели пилоты из Польши

Воздушная экспедиция летит через всю Россию в Токио

Экипаж самолёта Ан-2
Экипаж самолёта Ан-2


Сегодня, 2 июня, в Новосибирскую область из Омска прилетели пилоты из Польши — они отправились в воздушное путешествие, чтобы почтить память польского лётчика Болеслава Орлиньского и поспособствовать улучшению отношений между Россией и Польшей.


Воздушная экспедиция следует по маршруту Варшава — Токио — Варшава на самолёте Ан-2, который прошёл через капитальный ремонт перед полётом. Экспедиция стартовала 28 мая из столицы Польши, в Токио поляки планируют прилететь 8 июня. 


«Продвигается полёт очень легко, мы летим каждый день довольно много километров, у нас практически никаких задержек нет. Один день мы только потеряли на оформление документов на границе Пскова и из-за погоды [задержались] в этот же день. <...> Вчера полдня делали техническое обслуживание — и всё, дальше летим, никаких проблем. В Токио мы планируем прилететь 8 июня, но мы ещё не знаем, столько будем на Байкале: день или два. У нас нет чёткого графика», — рассказал корреспонденту НГС помощник командира Тадеуш Соловей.


Самолет Ан-2 1974 года выпуска прошел полный технический осмотр и необходимый ремонт перед полётом
Самолет Ан-2 1974 года выпуска прошел полный технический осмотр и необходимый ремонт перед полётом


«Цель перелёта: увековечить одну из знаковых фигур польской авиации — пилота Болеслава Орлиньского, который вместе с механиком Леонардом Кубакем в 1926 совершил невероятное на тот момент достижение — перелетел на самолёте «Брегет» из Варшавы до Токио и обратно. Воздушная экспедиция через обширные, лишённые авиационной инфраструктуры просторы Сибири не была лёгкой. Смельчаки менее чем через месяц достигли цели с подрезанным крылом и практически неработающим двигателем. Успех поляков заметил весь тогдашний авиационный мир», — отмечается на официальном сайте экспедиции. 


Хорошее настроение — залог успешной воздушной экспедиции
Хорошее настроение — залог успешной воздушной экспедиции


Маршрут экспедиции проходит через всю Россию, от Пскова до Южно-Сахалинска
Маршрут экспедиции проходит через всю Россию, от Пскова до Южно-Сахалинска


Сегодня польских пилотов встретили в Новосибирске 
Сегодня польских пилотов встретили в Новосибирске 


В перелете на разных участках примут участие в сумме 15 членов экипажа 
В перелете на разных участках примут участие в сумме 15 членов экипажа 


Чтобы максимально близко воспроизвести достижение пилота Болеслава Орлиньского, экипаж будет использовать обычные карты
Чтобы максимально близко воспроизвести достижение пилота Болеслава Орлиньского, экипаж будет использовать обычные карты


В мае британец Джеймс Кетчелл и ирландец Норман Сурплус прилетели в Новосибирск на автожирах — они хотят поставить мировой рекорд, поэтому планируют облететь на автожирах вокруг света

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