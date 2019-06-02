Мужчина упал с Коммунального моста в Новосибирске

Сегодня вечером с Коммунального моста в Обь упал мужчина. Об этом корреспонденту НГС сообщили в городской службе 112.



«Получили сообщение о том, что с Коммунального моста в районе Речного вокзала спрыгнул мужчина 47 лет, нам позвонил очевидец. После падения в воду какое-то время находился на поверхности, плавал, но затем, по сообщению очевидца, скрылся под водой», — сообщил дежурный службы 112.

Также он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, врачи и спасатели. Пока что мужчину найти не удалось, но поиск продолжается.