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Происшествия

Мужчина упал с Коммунального моста в Новосибирске

Очевидцы вызвали на помощь спасателей

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Случай произошёл на Коммунальном мосту 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня вечером с Коммунального моста в Обь упал мужчина. Об этом корреспонденту НГС сообщили в городской службе 112. 

«Получили сообщение о том, что с Коммунального моста в районе Речного вокзала спрыгнул мужчина 47 лет, нам позвонил очевидец. После падения в воду какое-то время находился на поверхности, плавал, но затем, по сообщению очевидца, скрылся под водой», — сообщил дежурный службы 112.

Также он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, врачи и спасатели. Пока что мужчину найти не удалось, но поиск продолжается.

В феврале прошлого года парень и девушка упали с Бугринского моста — девушка осталась жива, а молодой человек погиб

Виктория Брылёва
Фото Ольги Бурлаковой

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

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мужчина упал с мостаКоммунальный мост

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КОММЕНТАРИИ (15)

Адепт Навального
2 июн 2019 в 21:11

Бесконечные Парады на 9 Мая и запрет на въезд в Европу для работы сантехником, - вот вам и печальный результат для 2% лучшей части нации.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
2 июн 2019 в 21:05

"....мужчина 47 лет...."

Так и представил, как он свой возраст перед прыжком проорал на всю Обь....

Ну,ну
2 июн 2019 в 21:15

Очередной не дожил до пенсии