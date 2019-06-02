В Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем: есть погибшие
Водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом
Сегодня вечером в Баганском районе Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan — авария произошла на переезде. В результате столкновения водитель легковушки погиб. Об аварии корреспонденту НГС сообщили в городской службе «112».
«В 18:17 получили сообщение о том, что в Баганском районе на железнодорожном переезде в направлении села Мироновка, это в десяти километрах от села Савкино, пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем, марку не уточняли», — сообщил дежурный службы «112».
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги прокомментировали инцидент — представитель РЖД заявил, что в ДТП виноват водитель автомобиля.
«На железнодорожном переезде 190 км без дежурного работника между станциями Осолодино и Баган Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирская область) допущено столкновение пассажирского поезда № 627 сообщением Кулунда — Новосибирск с легковым автомобилем Renault Logan. Водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, пассажиры поезда не пострадали. Схода подвижного состава нет, повреждений железнодорожной инфраструктуры не допущено», — отметил представитель Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Артём Вырезков.
После освобождения пути поезд продолжил движение с задержкой 30 минут. На график движения других поездов инцидент не повлиял.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что погиб мужчина 1980 года рождения. Сейчас проводится проверка, устанавливаться причины произошедшего.
Год назад на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области с рельсов сошли два товарных поезда — машиниста увезли на скорой.