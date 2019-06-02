В Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с автомобилем: есть погибшие

Водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом

Авария произошла на переезде
Авария произошла на переезде


Сегодня вечером в Баганском районе Новосибирской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем Renault Logan — авария произошла на переезде. В результате столкновения водитель легковушки погиб. Об аварии корреспонденту НГС сообщили в городской службе «112».


«В 18:17 получили сообщение о том, что в Баганском районе на железнодорожном переезде в направлении села Мироновка, это в десяти километрах от села Савкино, пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем, марку не уточняли», — сообщил дежурный службы «112».


В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги прокомментировали инцидент — представитель РЖД заявил, что в ДТП виноват водитель автомобиля. 


«На железнодорожном переезде 190 км без дежурного работника между станциями Осолодино и Баган Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирская область) допущено столкновение пассажирского поезда № 627 сообщением Кулунда — Новосибирск с легковым автомобилем Renault Logan. Водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, пассажиры поезда не пострадали. Схода подвижного состава нет, повреждений железнодорожной инфраструктуры не допущено», — отметил представитель Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД» Артём Вырезков.


После освобождения пути поезд продолжил движение с задержкой 30 минут. На график движения других поездов инцидент не повлиял.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что погиб мужчина 1980 года рождения. Сейчас проводится проверка, устанавливаться причины произошедшего.


Автомобиль полностью повреждён 
Автомобиль полностью повреждён 


Год назад на железнодорожной станции Евсино в Новосибирской области с рельсов сошли два товарных поезда — машиниста увезли на скорой

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