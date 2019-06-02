На клумбе перед Кировской администрацией выросла конопля
Эксперты считают, что растения могли туда занести вместе с грунтом
Сегодня житель Новосибирска заметил, что на клумбе перед зданием администрации Кировского района города выросли растения, напоминающие коноплю.
Фотографию с растениями опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
По просьбе корреспондента НГС биолог Александр Дубынин показал фотографию заведующей кафедрой ботаники и экологии Новосибирского государственного педагогического университета Светлане Гижицкой.
«[Гижицкая] считает, что это <...> всё-таки конопля. В принципе, конопля обычно сорничает, ничего страшного в ее наличии нет.
А так-то в былые годы её активно использовали для сельскохозяйственных нужд. Дело в том, что землю [обычно] берут на пустырях, где, как правило, много сорняков, в том числе и конопля», — объяснил Дубынин.
Дубынин добавил, что его коллега, профессор Томского государственного университета Александр Эбель также считает, что растения на снимке — это конопля.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, будет ли клумба очищена от растений.
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