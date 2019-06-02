На клумбе перед Кировской администрацией выросла конопля

Эксперты считают, что растения могли туда занести вместе с грунтом

На клумбе перед зданием администрации Кировского района города выросли растения, напоминающие коноплю
На клумбе перед зданием администрации Кировского района города выросли растения, напоминающие коноплю


Сегодня житель Новосибирска заметил, что на клумбе перед зданием администрации Кировского района города выросли растения, напоминающие коноплю.


Фотографию с растениями опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». 


По просьбе корреспондента НГС биолог Александр Дубынин показал фотографию заведующей кафедрой ботаники и экологии Новосибирского государственного педагогического университета Светлане Гижицкой. 


«[Гижицкая] считает, что это <...> всё-таки конопля. В принципе, конопля обычно сорничает, ничего страшного в ее наличии нет. 


А так-то в былые годы её активно использовали для сельскохозяйственных нужд. Дело в том, что землю [обычно] берут на пустырях, где, как правило, много сорняков, в том числе и конопля», — объяснил Дубынин.


Дубынин добавил, что его коллега, профессор Томского государственного университета Александр Эбель также считает, что растения на снимке — это конопля.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, будет ли клумба очищена от растений.


В новосибирском Академгородке распустились необычные белые цветы с жёлтыми пятнами — они зацвели у многоэтажки на улице Терешковой.

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