В общежитии на Шишкина обвалился потолок — его не спешат чинить

Жители несколько раз обращались к коменданту, но потолок так и не заделали

Рядом с образовавшейся дырой проходят электрический кабель и провода пожарной сигнализации
Рядом с образовавшейся дырой проходят электрический кабель и провода пожарной сигнализации


В одном из общежитий Дзержинского района Новосибирска рухнула часть потолка — в скором времени дыра может увеличиться.


Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Евгения, прислав фотографии. По её словам, рабочие не спешат ремонтировать образовавшуюся дыру, а остальная часть потолка продолжает провисать и может также рухнуть.


«Месяц назад обвалился потолок в коридоре, возле входа, где идут провода пожарной сигнализации, аварийное освещение и 220 В. Есть угроза обвала ещё части потолка, в этом же месте. 


Бегают маленькие дети, в том числе и мой ребенок», — написала она.


Евгения уверяет, что она несколько раз звонила коменданту общежития с просьбой провести ремонт. 


«На что комендант ответила: "Что уже обвалился? Заявку подавала, когда потолок только навис, сейчас ещё раз подам". И результата нет», — пожаловалась она.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, как скоро потолок в общежитии планируется починить.


В конце марта в подъезде двухэтажного дома на улице Кузьмы Минина, 10/1 в Заельцовском районе Новосибирска обвалился потолок. После обвала крыши жильцы не могли выйти из квартир.

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