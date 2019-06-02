Депутаты Госдумы предложили уволить Сердюкова после его визита на завод Чкалова

На заводе продолжаются массовые сокращения, а производство Су-34 хотели перенести в другой город

Документ уже прошёл экспертизу и будет вынесен на рассмотрение
Документ уже прошёл экспертизу и будет вынесен на рассмотрение


Депутаты Госдумы от КПРФ составили проект постановления, в котором попросили премьер-министра Дмитрия Медведева уволить председателя Объединённой авиастроительной корпорации Анатолия Сердюкова. В середине мая Сердюков приезжал на завод Чкалова, чтобы решить его судьбу.


Об этом корреспонденту НГС сообщила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя. Документ уже прошёл экспертизу и будет вынесен на рассмотрение.


«Мы подготовили проект постановления Государственной думы, который проходит примерно те же самые процедуры, что и законопроект. Но только принимается или не принимается он сразу в одном чтении», — объяснила Вера Ганзя.


По её словам, Анатолий Сердюков негативно зарекомендовал себя в должности министра обороны России.


«Тогда ведь все помнят, что стоял вопрос о том, что вызывала большое сомнение сама обороноспособность нашей армии после его, так скажем, руководства и его тотальной оптимизации. И вот теперь этот оптимизатор, он пришел, значит, в авиастроительную отрасль», — заявила Ганзя.


Депутат уверена, что Сердюков не сможет решить проблемы, возникшие на заводе Чкалова, а лишь усугубит их


«Здесь уникальные, штучные специалисты. <...> 


Мы считаем, что человек, который имеет такой, так скажем, некрасивый шлейф в свой профессиональной деятельности, не может возглавлять одну из самых важных стратегических отраслей нашей страны», 


— резюмировала Вера Ганзя.


21 мая Сердюков с комиссией из Москвы приезжал на завод, чтобы решить будут ли переносить производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальний Восток. Позднее в Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что сохранят производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.

Прочтений: 13306

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