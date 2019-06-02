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Страна и мир

Рейс из Новосибирска в Екатеринбург задержали на 13 часов

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не успел вовремя прилететь в Новосибирск

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Рейс задержали на 13 часов

Фото: Александр Ощепков

В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали на 13 часов вылет рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании «Якутия».

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолёт Sukhoi Superjet 100 рейса ЯК 489 должен был вылететь сегодня, 2 июня, в 9:10, однако вылет перенесли на 22:10.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, задержка рейса связана с поздним прибытием самолёта.

В начале мая в аэропорту Москвы Шереметьево произошла авиакатастрофа. Superjet вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся и совершил экстренную посадку из-за того, что в самолёт попала молния. При ударе о взлётно-посадочную полосу Sukhoi Superjet загорелся. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и один член экипажа.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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Дмитрий Здорников

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Новосельцев
2 июн 2019 в 13:47

Кто то еще летает этими самолетами?((

Точняк
2 июн 2019 в 13:45

Могут попить кофейка из пластикового стаканчика и скушать десерт за 799 руб.

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bla-bla-bla
2 июн 2019 в 13:58

...кто-то хорошо заточил свой "зуб" на "суперджет"...