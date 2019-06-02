Рейс из Новосибирска в Екатеринбург задержали на 13 часов

В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали на 13 часов вылет рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании «Якутия».
Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, самолёт Sukhoi Superjet 100 рейса ЯК 489 должен был вылететь сегодня, 2 июня, в 9:10, однако вылет перенесли на 22:10.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, задержка рейса связана с поздним прибытием самолёта.
В начале мая в аэропорту Москвы Шереметьево произошла авиакатастрофа. Superjet вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся и совершил экстренную посадку из-за того, что в самолёт попала молния. При ударе о взлётно-посадочную полосу Sukhoi Superjet загорелся. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и один член экипажа.