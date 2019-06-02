Дети в костюмах светофоров остановили водителей под Новосибирском

Госавтоинспекция Новосибирской области вместе с учениками Городского центра дополнительного образования провели акцию «Жизнь береги — ремень пристегни!» — для этого детей нарядили в накидки с сигналами светофора.
Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, рейд вместе с инспекторами дорожного движения провели в городе Обь.
«Инспекторы и ребята провели беседы с водителями и пассажирами, напомнив им об одном из главных правил безопасности — это пристегнутый ремень.
Водителей призывали соблюдать Правила дорожного движения, всегда пристегиваться самим и обязательно требовать это от своих пассажиров, а малолетних детей перевозить только с использованием детских удерживающих устройств», — уточняется на сайте ведомства.
Всем водителям, которых останавливали в ходе акции, вручали тематические памятки. Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 7 лет на заднем сиденье возможна лишь при использовании автокресла. А на переднем сиденье запрещается перевозить без автокресла детей возрастом до 12 лет.
В начале марта по пешеходному переходу в центре Новосибирска прогулялась толпа людей в костюмах зебры — через дорогу в районе перекрёстка с Красным проспектом их перевела сотрудница ГИБДД.