Дети в костюмах светофоров остановили водителей под Новосибирском

Госавтоинспекция Новосибирской области вместе с учениками Городского центра дополнительного образования провели акцию «Жизнь береги — ремень пристегни!» — для этого детей нарядили в накидки с сигналами светофора.

Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, рейд вместе с инспекторами дорожного движения провели в городе Обь.

«Инспекторы и ребята провели беседы с водителями и пассажирами, напомнив им об одном из главных правил безопасности — это пристегнутый ремень.

Водителей призывали соблюдать Правила дорожного движения, всегда пристегиваться самим и обязательно требовать это от своих пассажиров, а малолетних детей перевозить только с использованием детских удерживающих устройств», — уточняется на сайте ведомства.