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Дороги и транспорт

Дети в костюмах светофоров остановили водителей под Новосибирском

Всем остановленным водителям выдали памятки

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Для акции детей нарядили в накидки с сигналами светофора

Фото: 54.мвд.рф

Госавтоинспекция Новосибирской области вместе с учениками Городского центра дополнительного образования провели акцию «Жизнь береги — ремень пристегни!» — для этого детей нарядили в накидки с сигналами светофора.

Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, рейд вместе с инспекторами дорожного движения провели в городе Обь. 

«Инспекторы и ребята провели беседы с водителями и пассажирами, напомнив им об одном из главных правил безопасности — это пристегнутый ремень. 

Водителей призывали соблюдать Правила дорожного движения, всегда пристегиваться самим и обязательно требовать это от своих пассажиров, а малолетних детей перевозить только с использованием детских удерживающих устройств», — уточняется на сайте ведомства.

Всем водителям, которых останавливали в ходе акции, вручали тематические памятки. Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 7 лет на заднем сиденье возможна лишь при использовании автокресла. А на переднем сиденье запрещается перевозить без автокресла детей возрастом до 12 лет.

В начале марта по пешеходному переходу в центре Новосибирска прогулялась толпа людей в костюмах зебры — через дорогу в районе перекрёстка с Красным проспектом их перевела сотрудница ГИБДД.

Дмитрий Здорников
Фото 54.мвд.рф

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КОММЕНТАРИИ (13)

Шашлык
2 июн 2019 в 14:43

Раньше при советском государстве детей к рабочим и инженерам водили на предприятия, чтобы дети могли присмотреться к профессии и после окончания школы выбрать направление работы, а сейчас к полиции и военным! Просто сказочно!

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elka
2 июн 2019 в 15:09

Новый начальник ГИБДД. то одну акцию устраивает то другую.Хорошо на самом деле хоть как-то водителей оторвать от смартфонов и задуматься о своей жизни и жизни тех кого водят и кто им встречается на пути!Тут то уж точно не проскочат на мигающий желтый, а то и красный ведь на пути у них сегодня « мнимые» светофоры.Почаще акции еще про парковаться, скорость и шахматки.

лена путина
2 июн 2019 в 16:11

гибдд. прекращайте привлекать детей. просто работайте. а у вас одни акции.