Оперный театр потратит на переделку и ремонт помещений до 215 миллионов рублей

В эту сумму войдут работы по ремонту зала для репетиций, подвала и 4 этажей театра

Теперь в репетиционном зале появятся душевые и гримёрные





Новосибирский оперный театр решил провести ремонт двух зон театра для современных нужд — теперь в репетиционном зале появятся душевые и гримёрные, а на одном из этажей сделают гримёрные для заслуженных артистов с улучшенной отделкой.







Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам закупки, театр проведёт ремонтно-реставрационные работы в зоне А (малый концертный зал, который сейчас используется для репетиций. — Прим. ред.) и зоне Д (блок служебных помещений. — Прим. ред.). Максимальная цена проводимых работ — 215 миллионов рублей.





В новом проекте предусмотрено, что в зале для репетиций появятся душевые, гримёрные, склад декораций для концертного зала, склад инструментов и студия звукозаписи. Ремонтные работы в зоне Д затронут подвал и четыре этажа театра.





В подвале сделают перепланировку и разместят архивы бухгалтерии и отдела кадров. На первом этаже появится новый пост охраны и гардероб для музыкантов. Второй этаж оставят без изменений, однако сделают две гримёрки для заслуженных артистов с улучшенной отделкой, а на четвёртом этаже сделают курилку.





В 2017 году в НОВАТе открыли отремонтированный концертный зал имени Исидора Зака — там поставили бесшумные итальянские кресла.