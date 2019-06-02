Оперный театр потратит на переделку и ремонт помещений до 215 миллионов рублей

В эту сумму войдут работы по ремонту зала для репетиций, подвала и 4 этажей театра

Теперь в репетиционном зале появятся душевые и гримёрные
Теперь в репетиционном зале появятся душевые и гримёрные


Новосибирский оперный театр решил провести ремонт двух зон театра для современных нужд — теперь в репетиционном зале появятся душевые и гримёрные, а на одном из этажей сделают гримёрные для заслуженных артистов с улучшенной отделкой.


Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно документам закупки, театр проведёт ремонтно-реставрационные работы в зоне А (малый концертный зал, который сейчас используется для репетиций. — Прим. ред.) и зоне Д (блок служебных помещений. — Прим. ред.). Максимальная цена проводимых работ — 215 миллионов рублей.


В новом проекте предусмотрено, что в зале для репетиций появятся душевые, гримёрные, склад декораций для концертного зала, склад инструментов и студия звукозаписи. Ремонтные работы в зоне Д затронут подвал и четыре этажа театра. 


В подвале сделают перепланировку и разместят архивы бухгалтерии и отдела кадров. На первом этаже появится новый пост охраны и гардероб для музыкантов. Второй этаж оставят без изменений, однако сделают две гримёрки для заслуженных артистов с улучшенной отделкой, а на четвёртом этаже сделают курилку.


В 2017 году в НОВАТе открыли отремонтированный концертный зал имени Исидора Зака — там поставили бесшумные итальянские кресла.

Прочтений: 1393

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено