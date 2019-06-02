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В частном детском саду на ребёнка упал аквариум

Родители считают, что в этом виноваты воспитатели

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Аквариум упал на годовалую девочку, сломав ей нос

Фото: читатель Андрей

В частном детском саду «Смешарики» в Октябрьском районе Новосибирска на годовалую девочку упал аквариум.

Об этом в редакцию НГС сообщил отец девочки Андрей. По его словам, инцидент произошёл 29 мая, вечером. 

«Мы на работе были. Когда приехали забирать, буквально не успели забрать. Звонит нянечка и говорит, что на ребёнка упал аквариум. Мы приезжаем, аквариум валяется. Я так понимаю, дети его расшатали, он неустойчивый, стоял на маленькой тумбочке», — рассказал Андрей.

Из-за этого ребёнок получил множественные ссадины и порезы, а упавший аквариум сломал девочке нос. В распоряжении редакции НГС есть фотографии медицинских справок.

«Он упал сперва на игрушечную машинку, а потом на неё. Сломал ей нос, осколки на неё полетели. 

<...> Сразу же поехали в травмпункт, в больницу. Потом уже в полицию поехали. Сейчас мы разбираемся дальше. Будем заниматься этим вопросом. <...> Там уголовное дело, две статьи», — уверен отец пострадавшей.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт происшествия. 

«Факт зарегистрирован в отделе полиции "Октябрьский". Проводится по нему проверка сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних. Собранные материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения», — сказали в пресс-службе ведомства.

В детском саду «Смешарики» отказались давать комментарий корреспонденту НГС.

Дополнение: после публикации с корреспондентом НГС связалась мать девочки Ольга. По её словам, аквариум упал на девочку в тот момент, когда воспитательница вышла из комнаты. «По словам воспитателя, дети при ней расшатали тумбочку с аквариумом, сидела на полу моя дочь. Она вышла отдавать ребёнка <...> и аквариум упал. Она просто не проследила, она вышла из комнаты с расшатывающимся аквариумом. Переломлен нос, аквариум упал полностью на ребёнка», объяснила она.

В конце марта в Новосибирске на 7-летнюю девочку упал кусок льда с крыши — её увезли в больницу с сотрясением мозга тяжёлой степени.

Дмитрий Здорников
Фото читателя Андрея

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Дмитрий Здорников

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пострадал ребёнокдетский сад

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КОММЕНТАРИИ (73)

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edmitry67
2 июн 2019 в 11:41

Надо теперь и стулья в детском саду к полу прикручивать, как в тюрьме. И игрушки не давать, кровати только нары деревянные, т.к. подушки, матрасы и панцерные сетки тоже опасность представляют. Люди это же маразм... Какие уголовные статьи за это?

Егор
2 июн 2019 в 11:56

"Там две статьи", - я даже знаю какие - одна экстремизм, другая терроризм. Угадал? Давай, отец, всех их, пособников, засуди.
Кстати, а рыбок успели спасти?

с богаткова
2 июн 2019 в 11:46

где была в это время яжемать ребенка? почему всю отаетственность с себя сняла и переложила на воспитателя?