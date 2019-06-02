В частном детском саду на ребёнка упал аквариум

Из-за этого ребёнок получил множественные ссадины и порезы, а упавший аквариум сломал девочке нос. В распоряжении редакции НГС есть фотографии медицинских справок.

«Мы на работе были. Когда приехали забирать, буквально не успели забрать. Звонит нянечка и говорит, что на ребёнка упал аквариум. Мы приезжаем, аквариум валяется. Я так понимаю, дети его расшатали, он неустойчивый, стоял на маленькой тумбочке», — рассказал Андрей.

Об этом в редакцию НГС сообщил отец девочки Андрей. По его словам, инцидент произошёл 29 мая, вечером.

«Он упал сперва на игрушечную машинку, а потом на неё. Сломал ей нос, осколки на неё полетели.

<...> Сразу же поехали в травмпункт, в больницу. Потом уже в полицию поехали. Сейчас мы разбираемся дальше. Будем заниматься этим вопросом. <...> Там уголовное дело, две статьи», — уверен отец пострадавшей.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт происшествия.

«Факт зарегистрирован в отделе полиции "Октябрьский". Проводится по нему проверка сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних. Собранные материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения», — сказали в пресс-службе ведомства.

В детском саду «Смешарики» отказались давать комментарий корреспонденту НГС.

Дополнение: после публикации с корреспондентом НГС связалась мать девочки Ольга. По её словам, аквариум упал на девочку в тот момент, когда воспитательница вышла из комнаты. «По словам воспитателя, дети при ней расшатали тумбочку с аквариумом, сидела на полу моя дочь. Она вышла отдавать ребёнка <...> и аквариум упал. Она просто не проследила, она вышла из комнаты с расшатывающимся аквариумом. Переломлен нос, аквариум упал полностью на ребёнка», — объяснила она.