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Происшествия

Водитель погиб под Новосибирском, врезавшись в столб

Пассажир «Тойоты» получил травмы и был доставлен в больницу

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Водитель не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП

Фото: Александр Ощепков

Сегодня ночью, 2 июня, в Искитимском районе Новосибирской области погиб водитель Toyota Vista — он не справился с управлением и влетел в столб.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, ДТП случилось примерно в 2:15 на автодороге Сельская — Лебедевка. 

«В районе остановки "СНТ «Строитель»" 30-летний водитель автомобиля "Тойота Виста", житель Искитима, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. 

В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте. 

С места аварии в больницу доставлен 27-летний пассажир, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства происшествия. 

Вчера вечером в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — на улице Большевистской у дома № 48 столкнулись несколько автомобилей — два ребёнка пострадали.

Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (21)

Ходжа Насреддин
2 июн 2019 в 10:30

Тойота сама собой управляла, или все же Водитель не справился с управлением?

crry
2 июн 2019 в 10:28

Похоже, что столбы у нас кончатся намного раньше, чем тойоты.

ПРсТ
2 июн 2019 в 11:47

Когда меня на огромной скорости обгоняет подобный Водитель, подрезая и выезжая на встречку, в тот момент когда я еду с ребёнком и стараюсь избежать не адекватов на Дороге мне становится не жаль видеть такие печальные итоги... Вот не жаль и всё. Точка.