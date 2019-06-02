Водитель погиб под Новосибирском, врезавшись в столб

Сегодня ночью, 2 июня, в Искитимском районе Новосибирской области погиб водитель Toyota Vista — он не справился с управлением и влетел в столб.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, ДТП случилось примерно в 2:15 на автодороге Сельская — Лебедевка.

«В районе остановки "СНТ «Строитель»" 30-летний водитель автомобиля "Тойота Виста", житель Искитима, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель «Тойоты» скончался на месте.