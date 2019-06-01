«Весь берег завален мёртвой рыбой»: новосибирец обнаружил массовую гибель рыбы в устье реки Тулы

По его словам, погибают не только рыбы, но и лягушки

Мёртвая рыба на берегу реки Тулы Новосибирской области 
Мёртвая рыба на берегу реки Тулы Новосибирской области 


Сегодня утром житель Новосибирска обнаружил на берегу реки Тулы мёртвую рыбу — он снял это на видео и опубликовал на своём канале на YouTube. По его словам, он отправился в устье реки, чтобы порыбачить на мормышку, но, как оказалось, ловить там было некого. 


«Вся рыба либо умерла, либо сделает это в ближайшее время. Такой картины я ещё не видел. Весь берег завален мёртвой рыбой. Часть ещё живой пытается "подышать" кислородом у кромки воды. Сообщил во все органы, очень быстро откликнулись МЧС и полиция. Надеюсь, причины такого замора рыбы будут установлены», — отметил очевидец Антон. 


Он рассказал корреспонденту НГС, что на берегу лежит разная рыба: судак, щука, лещ, язь, окунь. По словам очевидца, погибает не только рыба, но и лягушки. 



Два года назад жители Юго-Западного жилмассива, чьи дома соседствуют с котлованом, обнаружили в нём вмерзших в лёд мёртвых окуней — тогда специалисты объяснили, что рыба просто задохнулась.

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