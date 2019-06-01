Два ребёнка пострадали в массовом ДТП в Октябрьском районе

Авария произошла у дома № 48 на улице Большевистской





Сегодня вечером в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — на улице Большевистской у дома № 48 столкнулись несколько автомобилей. В результате столкновения машины получили повреждения, также есть пострадавшие — им потребовалась медицинская помощь.







«Массовое ДТП порядка 6 машин, есть пострадавшие, среди них двое детей», — коротко сообщили корреспонденту НГС в городской службе 112.





Машины получили повреждения





Движение затруднено в обе стороны





Авария спровоцировала пробку — по данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения в обе стороны не превышает 3 км/ч.







Машины едут со скоростью 3 км/ч





Недавно в Ленинском районе столкнулись четыре автомобиля — пассажирке одной из легковых машин понадобилась помощь врачей.