Теперь официально: парапланеристы открыли летний сезон полётов

Полетать с инструктором могут и взрослые, и дети





Сегодня в Новосибирской области на парадроме «Бердск-Южный» состоялось официальное открытие летнего сезона полётов на параплане.







Как рассказал корреспонденту НГС парапланерист Александр Орлов, сегодня была хорошая погода для того, чтобы подняться в небо на параплане.





«Было примерно 60–70 человек: и пилотов, и пассажиров, и гостей. Погода позволила, нам нужен был ветер. Когда полный штиль, то сложнее взлетать. Небольшой ветер нужен, и он сегодня как раз именно такой и был. То есть в плане ветра всё идеально было, в плане облаков — не очень хорошо, всё-таки приятнее летать, когда солнце есть, а сегодня облака верховые. Но сегодня в такую погоду в воздухе было комфортно. Получился такой праздничный день, все счастливы», — отметил Александр Орлов.





Слева на фотографии инструктор-парапланерист Александр Орлов





По словам Александра Орлова, параплан поднимается на высоту 600–650 метров. Он также отметил, что на сегодняшнем мероприятии присутствовали не только взрослые, но и дети — они тоже поднимались в небо.





Полёт длится примерно 7–8 минут





Сертификат на полёт стоит 3 тысячи рублей. При желании можно заказать видео с экшен-камеры, которая крепится на шлем инструктора





Парапланеризм относят к экстремальному виду спорта









Техническое открытие сезона полётов на параплане состоялось ещё в конце апреля — оно нужно было, чтобы проверить исправность всего оборудования.