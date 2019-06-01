Теперь официально: парапланеристы открыли летний сезон полётов

С сегодняшнего дня любой желающий сможет подняться в небо на параплане

Полетать с инструктором могут и взрослые, и дети
Полетать с инструктором могут и взрослые, и дети


Сегодня в Новосибирской области на парадроме «Бердск-Южный» состоялось официальное открытие летнего сезона полётов на параплане. 


Как рассказал корреспонденту НГС парапланерист Александр Орлов, сегодня была хорошая погода для того, чтобы подняться в небо на параплане.


«Было примерно 60–70 человек: и пилотов, и пассажиров, и гостей. Погода позволила, нам нужен был ветер. Когда полный штиль, то сложнее взлетать. Небольшой ветер нужен, и он сегодня как раз именно такой и был. То есть в плане ветра всё идеально было, в плане облаков — не очень хорошо, всё-таки приятнее летать, когда солнце есть, а сегодня облака верховые. Но сегодня в такую погоду в воздухе было комфортно. Получился такой праздничный день, все счастливы», — отметил Александр Орлов. 


Слева на фотографии инструктор-парапланерист Александр Орлов
Слева на фотографии инструктор-парапланерист Александр Орлов


По словам Александра Орлова, параплан поднимается на высоту 600–650 метров. Он также отметил, что на сегодняшнем мероприятии присутствовали не только взрослые, но и дети — они тоже поднимались в небо. 


Полёт длится примерно 7–8 минут
Полёт длится примерно 7–8 минут


Сертификат на полёт стоит 3 тысячи рублей. При желании можно заказать видео с экшен-камеры, которая крепится на шлем инструктора
Сертификат на полёт стоит 3 тысячи рублей. При желании можно заказать видео с экшен-камеры, которая крепится на шлем инструктора


Парапланеризм относят к экстремальному виду спорта
Парапланеризм относят к экстремальному виду спорта



Техническое открытие сезона полётов на параплане состоялось ещё в конце апреля — оно нужно было, чтобы проверить исправность всего оборудования

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