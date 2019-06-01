Теперь официально: парапланеристы открыли летний сезон полётов
С сегодняшнего дня любой желающий сможет подняться в небо на параплане
Сегодня в Новосибирской области на парадроме «Бердск-Южный» состоялось официальное открытие летнего сезона полётов на параплане.
Как рассказал корреспонденту НГС парапланерист Александр Орлов, сегодня была хорошая погода для того, чтобы подняться в небо на параплане.
«Было примерно 60–70 человек: и пилотов, и пассажиров, и гостей. Погода позволила, нам нужен был ветер. Когда полный штиль, то сложнее взлетать. Небольшой ветер нужен, и он сегодня как раз именно такой и был. То есть в плане ветра всё идеально было, в плане облаков — не очень хорошо, всё-таки приятнее летать, когда солнце есть, а сегодня облака верховые. Но сегодня в такую погоду в воздухе было комфортно. Получился такой праздничный день, все счастливы», — отметил Александр Орлов.
По словам Александра Орлова, параплан поднимается на высоту 600–650 метров. Он также отметил, что на сегодняшнем мероприятии присутствовали не только взрослые, но и дети — они тоже поднимались в небо.
Техническое открытие сезона полётов на параплане состоялось ещё в конце апреля — оно нужно было, чтобы проверить исправность всего оборудования.