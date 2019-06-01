Выше облаков: известный фотограф снял с высоты Новосибирск после дождя

Бугринский мост, снятый с высоты





Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал новое видео на своём канале на YouTube — новосибирец снял город после дождя с высоты птичьего полёта.





Корреспонденту НГС фотограф рассказал, что съёмки проходили в Октябрьском районе, ему удалось застать низкую облачность.





«Просто совпало, что когда снимал один проект, оказалось, что вот такая низкая облачность, и её тоже поснимал. <...> Вообще, на самом деле, проблем никаких не было. Единственное — был ветер, но он не настолько сильный, чтобы быть проблемой. Когда снимал эти облака, они летели достаточно быстро и низко, и казалось, что будто бы я сам как птица летаю между ними и вот ищу какие-то красивые ракурсы. Когда-то давно это было недоступно, а сейчас это можно с лёгкостью поснимать, выложить [в сеть] и всем показать», — отметил Вадим Махоров.











В мае Вадим Махоров продал два своих снимка за 650 тысяч рублей — его фотографии были размещены в швейцарской галерее Colab gallery.

