Выше облаков: известный фотограф снял с высоты Новосибирск после дождя

Вадим Махоров поделился впечатляющим видео в социальных сетях

Бугринский мост, снятый с высоты
Бугринский мост, снятый с высоты


Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал новое видео на своём канале на YouTube — новосибирец снял город после дождя с высоты птичьего полёта. 


Корреспонденту НГС фотограф рассказал, что съёмки проходили в Октябрьском районе, ему удалось застать низкую облачность. 


«Просто совпало, что когда снимал один проект, оказалось, что вот такая низкая облачность, и её тоже поснимал. <...> Вообще, на самом деле, проблем никаких не было. Единственное — был ветер, но он не настолько сильный, чтобы быть проблемой. Когда снимал эти облака, они летели достаточно быстро и низко, и казалось, что будто бы я сам как птица летаю между ними и вот ищу какие-то красивые ракурсы. Когда-то давно это было недоступно, а сейчас это можно с лёгкостью поснимать, выложить [в сеть] и всем показать», — отметил Вадим Махоров. 



В мае Вадим Махоров продал два своих снимка за 650 тысяч рублей — его фотографии были размещены в швейцарской галерее Colab gallery

Прочтений: 462
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено