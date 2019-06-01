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Происшествия

В Нижегородской области на оборонном заводе прогремели три взрыва

Взрывы произошли в цехе по производству тротила

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Взрывом в домах выбило окна

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области прогремела серия взрывов. На этом оборонном предприятии производят взрывчатку. Местные жители сообщают, что в Дзержинске затряслась земля, а во многих домах выбило окна. Наши коллеги из Нижнего Новгорода NN.RU следят за событиями в режиме онлайн.

По последним данным, прогремело три взрыва, пожар распространился на 100 квадратных метров, в результате пострадали 19 человек. По сообщению министра здравоохранения региона, у пострадавших в основном осколочные ранения.

Местные жители утверждают, что после взрыва на небе появилось облако едкого жёлтого цвета, а с неба сыпятся хлопья пепла.

Предварительная версия случившегося - нарушение технологического процесса. 

Фото: Типичный Дзержинск / vk.com; Allmmain / instagram.com
Видео: @NemcofAleksei

ТЕКСТ

Софья ИСАКОВА

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КОММЕНТАРИИ (8)

Точняк
1 июн 2019 в 18:07

Какое это имеет отношение к Новосибирску?

Карпенко
1 июн 2019 в 18:21

Бдительность нельзя терять, это по-любому провокация, враг не дремлет. Хорошо, что все живы.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
1 июн 2019 в 18:36

Учения.
Тренировка, приближенная к реальным условиям.