В Нижегородской области на оборонном заводе прогремели три взрыва

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области прогремела серия взрывов. На этом оборонном предприятии производят взрывчатку. Местные жители сообщают, что в Дзержинске затряслась земля, а во многих домах выбило окна. Наши коллеги из Нижнего Новгорода NN.RU следят за событиями в режиме онлайн.



По последним данным, прогремело три взрыва, пожар распространился на 100 квадратных метров, в результате пострадали 19 человек. По сообщению министра здравоохранения региона, у пострадавших в основном осколочные ранения.

