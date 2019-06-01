«Это возмутительно»: учёный ответила на пост Толоконской о том, что сибиряки устойчивы к клещам

Вирусолог из НГУ Маргарита Романенко подробно ответила на призыв Натальи Толоконской лечиться гомеопатией от клещевых инфекций





Новосибирский вирусолог Маргарита Романенко ответила на пост известного врача и жены политика Натальи Толоконской, в котором доктор говорила о лечении клещевого энцефалита гомеопатией.







Жена бывшего губернатора, доктор медицинских наук Наталья Толоконская опубликовала спорный пост о клещевом энцефалите вчера, 31 мая.







«Здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом», — написала врач и призвала использовать гомеопатию вместо «устаревшего» иммуноглобулина.







Наталья Толоконская удалила пост 1 июня — после публикации НГС о её советах написали и федеральные СМИ. Но редакция НГС всё же попросила кандидата биологических наук, научного сотрудника лаборатории биотехнологии и вирусологии НГУ Маргариту Романенко прокомментировать информацию Толоконской с научной точки зрения.







«Такой пост с точки зрения медицины, эпидемиологии и просто здравого смысла возмутителен. Реклама гомеопатии вызывает легкое раздражение, когда речь идёт о лечении ОРВИ, но когда дело касается такого опаснейшего заболевания, как клещевой энцефалит, — молчать нельзя.







Стоит начать с того, что клещами переносятся кроме собственно клещевого энцефалита еще клещевой боррелиоз, клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, бабезиозы, омская геморрагическая лихорадка и так далее! Только вирусных возбудителей насчитывается до 29, а еще надо прибавить к этому патогенных бактерий и простейших, и постоянно находят всё новых возбудителей заболеваний человека, переносимых клещами», — объяснила биолог.







Романенко ссылается на официальные данные, опубликованные в журнале «Проблемы особо опасных инфекций». По статистике, в 2018 году в России «зарегистрировано 1508 случаев болезни, в том числе 153 ребенка в возрасте до 14 лет». Причём 22 случая клещевого вирусного энцефалита стали смертельными, и 3 из них произошли в Новосибирской области.







«Из чего понятно, что и для сибиряков клещевой энцефалит является смертельно опасным. Следуя приведенному совету, то есть не боясь переболеть "обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита", люди рискуют остаться инвалидами, а то и умереть. Кроме того, иммунитет от клещевого энцефалита нестойкий, он не сохраняется у людей, переболевших им, на всю жизнь, а достаточно быстро исчезает.







Рекомендуемое "лечение" предписывает приём исключительно гомеопатических средств. Напомню, что гомеопатия уже давно объявлена лженаукой.





И дело даже не в том, что в гомеопатических препаратах нет действующего вещества. Клиническим испытаниям, по сути, нет дела до механизма действия, но они уже многократно показали, что эффект действия гомеопатии не выше эффекта плацебо. Это значит, что если верить, что таблетка тебе поможет, она и правда может помочь. И, повторюсь, в этом нет ничего страшного, пока вместо иммуномодуляторов с недоказанной эффективностью люди покупают за большие деньги крахмал и сахар, но когда дело доходит до серьезных заболеваний, использование гомеопатии и вместо средств с доказанной эффективностью становится просто опасным для жизни», — предупреждает Маргарита Романенко.







Она подчеркнула, что самый эффективный и доказанный способ профилактики клещевых инфекций — это прививка. Сейчас, когда эпидемический сезон в разгаре, вакцинироваться уже поздно, так как необходимо, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом, напомнила Маргарита Романенко. Биолог добавила, что в случае укуса непривитым людям стоит поставить иммуноглобулин, а не ждать развития болезни.







«При подготовке этой статьи я написала своей коллеге по конному спорту, попавшей в своё время в нашу инфекционную больницу с клещевым энцефалитом. Она описала свои воспоминания: "Это было реально страшно, три дня я вообще умирала, несмотря на то что в отделении по сравнению со своими «коллегами» я была самая нормальная, и врачи говорили, что мне повезло. В течение месяца после выхода из больницы даже просто наклониться за чем-то было подвигом"», — заключила эксперт.







Ранее Маргарита Романенко дала подробное интервью НГС, в котором рассказала, зачем читает смешные лекции о раке и вирусах, и правда ли, что в российской науке до сих пор есть сексизм.

