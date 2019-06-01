В костюмах и с лопатами: чиновники высадили деревья на Михайловской набережной

Вместе с рабочими деревья сажали и новосибирские чиновники





Сегодня, 1 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть высадили деревья на Михайловской набережной — мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона от Сбербанка.





Как рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, которая тоже принимала участие в акции, в рамках марафона на набережной посадили 15 черёмух.





«Это "Зеленый марафон", который проводит Сбербанк, — это благотворительный марафон. <...> Если вы помните, в том году была реконструкция на Михайловской набережной, у нас добавились рабатки и не хватало порядка 10 деревьев. Они (Сбербанк. — Прим. ред.) на свои средства купили деревья, чтобы продлить аллею. И в том числе сломанные яблоньки, которые в том году поломали. Теперь у нас вся линейка будет наполнена», — пояснила Анна Терешкова.







Андрей Травников высаживал деревья в деловом костюме





На днях рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта рудольф на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники.