В костюмах и с лопатами: чиновники высадили деревья на Михайловской набережной

Мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона

Вместе с рабочими деревья сажали и новосибирские чиновники 
Вместе с рабочими деревья сажали и новосибирские чиновники 


Сегодня, 1 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть высадили деревья на Михайловской набережной — мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона от Сбербанка. 


Как рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, которая тоже принимала участие в акции, в рамках марафона на набережной посадили 15 черёмух. 


«Это "Зеленый марафон", который проводит Сбербанк, — это благотворительный марафон. <...> Если вы помните, в том году была реконструкция на Михайловской набережной, у нас добавились рабатки и не хватало порядка 10 деревьев. Они (Сбербанк. — Прим. ред.) на свои средства купили деревья, чтобы продлить аллею. И в том числе сломанные яблоньки, которые в том году поломали. Теперь у нас вся линейка будет наполнена», — пояснила Анна Терешкова. 


Андрей Травников высаживал деревья в деловом костюме 
Андрей Травников высаживал деревья в деловом костюме 


На днях рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта рудольф на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники.

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