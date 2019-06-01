Не пробиться: в зоопарк выстроилась огромная очередь
Новосибирцам пришлось стоять в очереди по 20 минут
Сегодня, 1 июня, новосибирцы попали в большую очередь к кассам зоопарка — в честь Дня защиты детей администрация учреждения объявила бесплатный вход до 12 часов для всех детей.
По словам посетительницы зоопарка Елены, очередь начала появляться после 10 часов.
«Мы приехали в 10, без проблем прошли, а вот когда уходили в 11:45, уже были километровые очереди», — сообщила Елена.
Последний раз такая большая очередь в Новосибирский зоопарк была 13 апреля — самый тёплый день жители города решили провести рядом с животными