Фото: таксист и водитель иномарки не поделили дорогу на улице Фрунзе

KIA не пропустила автомобиль Яндекс.Такси на развороте

Авария произошла утром 1 июня 
Авария произошла утром 1 июня 


Сегодня утром, 1 июня, возле дома на улице Фрунзе 230/1 в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Nissan Almera брендированный Яндекс.Такси столкнулся с иномаркой KIA, — обе машины получили сильные повреждения. 


Как сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс», KIA не уступила дорогу таксисту при развороте. 


«На улице Фрунзе 230/1 KIA при развороте не уступил автомобилю Nissan Almera, который двигался по улице Фрунзе со стороны Селезнёва, в сторону Кошурникова. Пострадавших нет», — пояснили в «Альянсе». 


У автомобиля Яндекс.Такси повреждён капот и бампер 
У автомобиля Яндекс.Такси повреждён капот и бампер 


Автомобилю KIA удар пришёлся в бок 
Автомобилю KIA удар пришёлся в бок 


Ночью, 23 апреля, водитель такси Skoda Rapid попал в ДТП с участием погрузчика Lonking. Водитель от полученных травм скончался.

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