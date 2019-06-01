Фото: таксист и водитель иномарки не поделили дорогу на улице Фрунзе
KIA не пропустила автомобиль Яндекс.Такси на развороте
Сегодня утром, 1 июня, возле дома на улице Фрунзе 230/1 в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль Nissan Almera брендированный Яндекс.Такси столкнулся с иномаркой KIA, — обе машины получили сильные повреждения.
Как сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс», KIA не уступила дорогу таксисту при развороте.
«На улице Фрунзе 230/1 KIA при развороте не уступил автомобилю Nissan Almera, который двигался по улице Фрунзе со стороны Селезнёва, в сторону Кошурникова. Пострадавших нет», — пояснили в «Альянсе».
Ночью, 23 апреля, водитель такси Skoda Rapid попал в ДТП с участием погрузчика Lonking. Водитель от полученных травм скончался.