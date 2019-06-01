Посетители Новосибирского зоопарка накормили орангутана Мишель бананом через клетку (видео)

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла видео, на котором видно, как орангутан Мишель выпрашивает у людей еду. Она опубликовала ролик на своём ютьюб-канале в пятницу, 31 мая.

На видео обезьяна берёт длинный кусок ткани, подходит к клетке вольера и через прутья протягивает его посетителям. Затем мужчина привязывает к ткани банан, Мишель затягивает еду к себе и начинает есть. Всё это время её сосед — орангутан Бату — наблюдает за ней со стороны.

Мишель прибыла в Новосибирский зоопарк в октябре 2017 года.