Посетители Новосибирского зоопарка накормили орангутана Мишель бананом через клетку (видео)

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла видео, на котором видно, как орангутан Мишель выпрашивает у людей еду. Она опубликовала ролик на своём ютьюб-канале в пятницу, 31 мая.
На видео обезьяна берёт длинный кусок ткани, подходит к клетке вольера и через прутья протягивает его посетителям. Затем мужчина привязывает к ткани банан, Мишель затягивает еду к себе и начинает есть. Всё это время её сосед — орангутан Бату — наблюдает за ней со стороны.
Мишель прибыла в Новосибирский зоопарк в октябре 2017 года.
В прошлом году посетители решили сами накормить обезьян через клетку. Для этого один из них залез на крышу дома орангутанов.