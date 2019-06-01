1 июня суббота
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 65.38
eur 72.84
  • 30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 65.38
eur 72.84
Еда Милота

Посетители Новосибирского зоопарка накормили орангутана Мишель бананом через клетку (видео)

Обезьяна сама протянула им ткань, к которой они привязали еду

Поделиться

302
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Орангутаны частенько выпрашивают у людей еду

Фото: Анна Золотова

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла видео, на котором видно, как орангутан Мишель выпрашивает у людей еду. Она опубликовала ролик на своём ютьюб-канале в пятницу, 31 мая.

На видео обезьяна берёт длинный кусок ткани, подходит к клетке вольера и через прутья протягивает его посетителям. Затем мужчина привязывает к ткани банан, Мишель затягивает еду к себе и начинает есть. Всё это время её сосед — орангутан Бату — наблюдает за ней со стороны.

Мишель прибыла в Новосибирский зоопарк в октябре 2017 года. 

В прошлом году посетители решили сами накормить обезьян через клетку. Для этого один из них залез на крышу дома орангутанов.

Александра Трофименко
Видео Анны Новиковой
Скриншот видео

По теме

ТЕКСТ

Александра Трофименко

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркорангутан

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)