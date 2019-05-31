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Город
Народная премия НГС

«Минтранс уже занимается»: Травников пообещал бабе Зое починить дорогу в Ключи

Женщина обратилась к губернатору со сцены НОВАТа

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Баба Зоя вручала статуэтку в номинации «Банный комплекс и SPA-центр года»

Фото: Александр Ощепков

Сегодня вечером в Новосибирском театре оперы и балета на церемонии вручения второй «Народной премии НГС» известная жительница Академгородка баба Зоя обратилась со сцены к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой починить дорогу до её дачи.

«Уважаемый Андрей Александрович! Я от всех садоводов. У меня огород в Ключах. Дорогу строили в 57-м году, где находится сейсмостанция. <…> Там сейчас такие ямы! Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей, которые туда… Пустили автобус туда 516-й. Но там такие ямы. Но от времени конструкция и железные вот эти прутья уже до того оголились. Там по технике безопасности опасно ходить. Пожалуйста, примите меры. Привезите сюда пару самосвалов щебёнки, засыпьте», — попросила баба Зоя.

Андрей Травников отреагировал на просьбу жительницы. Он опубликовал сообщение на личной странице в Facebook.

«Сегодня был на церемонии награждения "Народной премии НГС". Там ко мне с просьбой обратилась знаменитая баба Зоя из Академгородка. Зоя Григорьевна Попова — творческий человек, она поёт, вяжет и любит садоводство. У неё даже свой огород есть в Ключах. Проблема в том, что дорогу к участку давно не ремонтировали и сейчас там большие ямы. Женщина попросила меня помочь прямо со сцены НОВАТа. Невозможно отказать! Минтранс уже занимается» — написал губернатор.

НГС вёл репортаж с «Народной премии» в режиме онлайн.

Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова

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Александра Трофименко

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Народная премия НГС

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КОММЕНТАРИИ (24)

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Tибyл
1 июн 2019 в 00:15

Класс!...Можно сделать доброй традицией все социальные проблемы решать подобным образом. Дожидаемся более-менее заметного культурного события, выводим на сцену гипотетического дядю Петю, который в свои 95 лет умеет пальцами левой ноги доставать до носа, дядя Петя просит губернатора обратить внимание на проблему оснащения поликлиник и губернатор обещает обратить на проблему внимание. Мы спасены! Найден гениальный способ решения всех проблем!...))

Синоптик
1 июн 2019 в 00:08

Такое впечатление, что на дачах теперь живут только пенсионеры. Молодежи эти дачи не нужны 100 лет. Там только комаров кормить. Но за дорогу все равно спасибо

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elka
1 июн 2019 в 00:08

Обратилась знаменитая баба Зоя.А сколько таких бабушек с проблемами равноценными этой заваливает письмами мэрию ,да и губернатору пишут(люди у нас всем пишут и много,хотят жить по-человечески) и не счесть ,но на утро нет тракторов,нет пылесборников, нет укладчиков на их дачах и в их дворе.Грустно такое читать..