«Минтранс уже занимается»: Травников пообещал бабе Зое починить дорогу в Ключи

Сегодня вечером в Новосибирском театре оперы и балета на церемонии вручения второй «Народной премии НГС» известная жительница Академгородка баба Зоя обратилась со сцены к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой починить дорогу до её дачи.

«Уважаемый Андрей Александрович! Я от всех садоводов. У меня огород в Ключах. Дорогу строили в 57-м году, где находится сейсмостанция. <…> Там сейчас такие ямы! Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей, которые туда… Пустили автобус туда 516-й. Но там такие ямы. Но от времени конструкция и железные вот эти прутья уже до того оголились. Там по технике безопасности опасно ходить. Пожалуйста, примите меры. Привезите сюда пару самосвалов щебёнки, засыпьте», — попросила баба Зоя.