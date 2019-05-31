«Минтранс уже занимается»: Травников пообещал бабе Зое починить дорогу в Ключи

Сегодня вечером в Новосибирском театре оперы и балета на церемонии вручения второй «Народной премии НГС» известная жительница Академгородка баба Зоя обратилась со сцены к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой починить дорогу до её дачи.
«Уважаемый Андрей Александрович! Я от всех садоводов. У меня огород в Ключах. Дорогу строили в 57-м году, где находится сейсмостанция. <…> Там сейчас такие ямы! Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей, которые туда… Пустили автобус туда 516-й. Но там такие ямы. Но от времени конструкция и железные вот эти прутья уже до того оголились. Там по технике безопасности опасно ходить. Пожалуйста, примите меры. Привезите сюда пару самосвалов щебёнки, засыпьте», — попросила баба Зоя.
Андрей Травников отреагировал на просьбу жительницы. Он опубликовал сообщение на личной странице в Facebook.
«Сегодня был на церемонии награждения "Народной премии НГС". Там ко мне с просьбой обратилась знаменитая баба Зоя из Академгородка. Зоя Григорьевна Попова — творческий человек, она поёт, вяжет и любит садоводство. У неё даже свой огород есть в Ключах. Проблема в том, что дорогу к участку давно не ремонтировали и сейчас там большие ямы. Женщина попросила меня помочь прямо со сцены НОВАТа. Невозможно отказать! Минтранс уже занимается» — написал губернатор.
НГС вёл репортаж с «Народной премии» в режиме онлайн.