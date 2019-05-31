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Дороги и транспорт

В Новосибирске дорожники отремонтировали перекрёсток, оставив после себя ямы и гору щебёнки

Жители жалуются, что ездить по такой дороге опасно

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На отремонтированном участке дорожники оставили ямы и гору щебня, ничем их не огородив

Фото: предоставлено читателем Иваном

Жители Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрёстке улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе, после которого на проезжей части остались ямы.

«Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП», — написал в редакцию НГС читатель Иван.

По его словам, эту дорогу, которая находится неподалёку от выезда на федеральную трассу к Томску, не могут отремонтировать уже 5 лет. Три года она находится в аварийном состоянии.

Местами на «новой» дороге встречаются неожиданные препятствия

Фото: предоставлено читателем Иваном

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ещё не поступил.

В начале мая на самой новой дороге Новосибирска просело 5 метров асфальта.

Александра Трофименко
Фото предоставлены читателем Иваном

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Александра Трофименко

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Ремонт дорог

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КОММЕНТАРИИ (5)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
31 мая 2019 в 23:07

Дело не в дорогах, а в навыках вождения, как водитель со стажем безаварийного вождения 50 лет знаю о чем говорю

Фига
31 мая 2019 в 23:12

А потом мэрия скажет, что это очередная нанотехнология, как обычно, впрочем.

Лера27
31 мая 2019 в 23:10

Почему мэрия абсолютно не выполняет свою работу и не следит за дорожниками?