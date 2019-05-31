В Новосибирске дорожники отремонтировали перекрёсток, оставив после себя ямы и гору щебёнки

Жители Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрёстке улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе, после которого на проезжей части остались ямы.

«Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП», — написал в редакцию НГС читатель Иван.



По его словам, эту дорогу, которая находится неподалёку от выезда на федеральную трассу к Томску, не могут отремонтировать уже 5 лет. Три года она находится в аварийном состоянии.