В Новосибирске дорожники отремонтировали перекрёсток, оставив после себя ямы и гору щебёнки

Жители Новосибирска пожаловались на некачественный ремонт дороги на перекрёстке улиц Большая и 2-я Станционная в Ленинском районе, после которого на проезжей части остались ямы.
«Никаких ограждений или предупреждающих знаков. Техники, способной разровнять, также нет. Остаётся ждать ночных ДТП», — написал в редакцию НГС читатель Иван.
По его словам, эту дорогу, которая находится неподалёку от выезда на федеральную трассу к Томску, не могут отремонтировать уже 5 лет. Три года она находится в аварийном состоянии.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ещё не поступил.
В начале мая на самой новой дороге Новосибирска просело 5 метров асфальта.