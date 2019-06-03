ПДД для бывалых: как получить 400 тысяч за аварию, не вызывая ГИБДД

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Европротокол приживался в России постепенно: сначала лимит выплат составлял лишь 25 тысяч рублей, потом его подняли до 50 тысяч, в прошлом году — до 100 тысяч. Скоро его увеличат до максимальной планки, что придаст европротоколу большую значимость, поэтому знать принципы его оформления желательно всем.
Европротокол действует для аварий «по железу», где нет пострадавших, но есть ровно два автомобиля-участника. Наезды на пешеходов, заборы или столкновения трех и более автомобилей нужно оформлять с уведомлением ГИБДД.
Столкновения «паровозиком» тоже иногда оформляют по европротоколу, но это рискованный путь, ведь нужно доказать, что речь идет о трех попарных ДТП, а не одном с четырьмя участниками.
Ответственность обоих водителей должна быть застрахована, поэтому если у одной из сторон полиса нет, оформлять европротокол нельзя. При этом одного полиса (у пострадавшего или виновника) вполне достаточно, чтобы получить выплату классическим способом, но тогда звонок в ГИБДД обязателен.
У водителей не должно быть разногласий относительно виновности и прочих обстоятельств, включая тип ущерба. Скажем, если один из водителей взял вину на себя, но не сошелся с пострадавшим относительно того, какие именно элементы машины повреждены, оформлять европротокол нельзя.
Формально можно составить европротокол и при наличии разногласий, но для этого нужна фиксация последствий техническими средствами, к которым мы еще вернемся. Поскольку практика только-только зарождается, пока можно считать, что для оформления европротокола вопрос виновности нужно решать сразу.
На месте аварии заполняется извещение о дорожно-транспортном происшествии, которое уже с сентября можно будет оформлять в электронном виде. Этот документ подписывается обоими водителями в двух экземплярах, которые подаются в страховые в течение пяти дней. Кстати, с 1 июня отменена возможность регресса в случае, если водитель-виновник не сделал этого в срок.
Вместе с извещением пострадавший подает в страховую заявление о прямом возмещении убытков. По требованию компании оба водителя должны предоставить свои автомобили для осмотра в течение пяти дней после уведомления.
Пользовались ли вы европротоколом при оформлении ДТП?
Не попадал в ДТП
Всегда договаривался на месте
Оформлял традиционным способом
Пользовался и доволен
Пользовался, но другим не советую
ОСАГО — это в принципе шляпа
Описанный порядок оформления ДТП действовал и до сих пор: менялись разве что суммы лимитов. Но постепенно на первый план выходит оформление ДТП с применением технических средств, который дает «европротокольщикам» множество поблажек.
Сейчас такой способ оформления позволяет обойтись без ГИБДД даже в случае разногласия водителей, а в столичных регионах поднимает лимит выплат до 400 тысяч. С октября такую практику распространят на всю Россию, то есть европротокол во всех регионах станет условно «безлимитным».
Но это подразумевает оформление ДТП с применением технических средств. Что это значит? Во-первых, зафиксировать факт аварии можно с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая обязательна для новых машин: она срабатывает при авариях, передавая в диспетчерский центр данные о происшествии, включая время, место и перегрузки при ударе. Ее можно активировать и вручную, если контакт был незначительным. Во-вторых, появляется возможность снять последствия аварии на смартфон со специальным программным обеспечением, которое передает все данные в базу данных страховщиков без возможности их редактировать.
Проще говоря, европротокол с увеличенным лимитом выплат подразумевает более тщательный сбор доказательств того, что ДТП действительно было. К сожалению, пока нет конкретики ни о самом приложении, ни о требованиях к фотографиям. Технические вопросы должны решиться в обозримом будущем, что, по замыслу, увеличит популярность европротокола.
Его, кстати, не нужно путать с самостоятельным оформлением аварий, которое возможно после звонка в ГИБДД и получения соответствующих рекомендаций. В последнем случае все равно нужно явиться в отделение ГИБДД для окончательного оформления, тогда как европротокол подразумевает обращение сразу в страховую.
Полюбовный разъезд с места аварии теперь запрещен: новая редакция ПДД подразумевает либо европротокол, либо звонок в ГИБДД.