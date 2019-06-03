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ПДД для бывалых
Инструкция

ПДД для бывалых: как получить 400 тысяч за аварию, не вызывая ГИБДД

Разбираемся, как работает европротокол с увеличенной выплатой

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Первая версия европротокола заставляла гадать, уложится ли стоимость ремонта в лимит выплат. Скоро такой проблемы не будет

В этом году европротокол станет основным способом оформления ДТП без пострадавших: принят законопроект, увеличивающий лимит выплат до максимума в 400 тысяч рублей для всей России. В очередном выпуске «ПДД для бывалых» вспоминаем, как оформить аварию без звонка в ГИБДД сейчас и что нужно, чтобы выплата составила до 400 тысяч.

Европротокол приживался в России постепенно: сначала лимит выплат составлял лишь 25 тысяч рублей, потом его подняли до 50 тысяч, в прошлом году — до 100 тысяч. Скоро его увеличат до максимальной планки, что придаст европротоколу большую значимость, поэтому знать принципы его оформления желательно всем.

ДТП с такими последствиями обычно не попадают под европротокол: скорее всего, люди получили травмы, а даже малейший вред здоровью исключает оформление без ГИБДД

Европротокол действует для аварий «по железу», где нет пострадавших, но есть ровно два автомобиля-участника. Наезды на пешеходов, заборы или столкновения трех и более автомобилей нужно оформлять с уведомлением ГИБДД.

Эту аварию провели по европротоколу, но автовладельцы столкнулись с проблемами при выплатах

Столкновения «паровозиком» тоже иногда оформляют по европротоколу, но это рискованный путь, ведь нужно доказать, что речь идет о трех попарных ДТП, а не одном с четырьмя участниками.

Ответственность обоих водителей должна быть застрахована, поэтому если у одной из сторон полиса нет, оформлять европротокол нельзя. При этом одного полиса (у пострадавшего или виновника) вполне достаточно, чтобы получить выплату классическим способом, но тогда звонок в ГИБДД обязателен.

У водителей не должно быть разногласий относительно виновности и прочих обстоятельств, включая тип ущерба. Скажем, если один из водителей взял вину на себя, но не сошелся с пострадавшим относительно того, какие именно элементы машины повреждены, оформлять европротокол нельзя.

Европротокол экономит время, но водители должны решить, кто же все-таки виноват

Формально можно составить европротокол и при наличии разногласий, но для этого нужна фиксация последствий техническими средствами, к которым мы еще вернемся. Поскольку практика только-только зарождается, пока можно считать, что для оформления европротокола вопрос виновности нужно решать сразу. 

На месте аварии заполняется извещение о дорожно-транспортном происшествии, которое уже с сентября можно будет оформлять в электронном виде. Этот документ подписывается обоими водителями в двух экземплярах, которые подаются в страховые в течение пяти дней. Кстати, с 1 июня отменена возможность регресса в случае, если водитель-виновник не сделал этого в срок.

Извещение о ДТП прилагается к полису ОСАГО. Его заполнение достаточно интуитивно. В пункте 17 рисуется схема ДТП, хотя места мало, поэтому схема получается примерной. Каждое из двух извещений заполняется обоими водителями и ими же подписывается. 

Вместе с извещением пострадавший подает в страховую заявление о прямом возмещении убытков. По требованию компании оба водителя должны предоставить свои автомобили для осмотра в течение пяти дней после уведомления.

Пользовались ли вы европротоколом при оформлении ДТП?

  • Не попадал в ДТП
  • Всегда договаривался на месте
  • Оформлял традиционным способом
  • Пользовался и доволен
  • Пользовался, но другим не советую
  • ОСАГО — это в принципе шляпа

Описанный порядок оформления ДТП действовал и до сих пор: менялись разве что суммы лимитов. Но постепенно на первый план выходит оформление ДТП с применением технических средств, который дает «европротокольщикам» множество поблажек.

Сейчас такой способ оформления позволяет обойтись без ГИБДД даже в случае разногласия водителей, а в столичных регионах поднимает лимит выплат до 400 тысяч. С октября такую практику распространят на всю Россию, то есть европротокол во всех регионах станет условно «безлимитным». 

Но это подразумевает оформление ДТП с применением технических средств. Что это значит? Во-первых, зафиксировать факт аварии можно с помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая обязательна для новых машин: она срабатывает при авариях, передавая в диспетчерский центр данные о происшествии, включая время, место и перегрузки при ударе. Ее можно активировать и вручную, если контакт был незначительным. Во-вторых, появляется возможность снять последствия аварии на смартфон со специальным программным обеспечением, которое передает все данные в базу данных страховщиков без возможности их редактировать.

При легких ДТП разрешается убрать автомобиль с места аварии, но уже после съемки последствий на фото и видео, а также составления схемы

Фото: Сергей Сюрин

Проще говоря, европротокол с увеличенным лимитом выплат подразумевает более тщательный сбор доказательств того, что ДТП действительно было. К сожалению, пока нет конкретики ни о самом приложении, ни о требованиях к фотографиям. Технические вопросы должны решиться в обозримом будущем, что, по замыслу, увеличит популярность европротокола. 

Его, кстати, не нужно путать с самостоятельным оформлением аварий, которое возможно после звонка в ГИБДД и получения соответствующих рекомендаций. В последнем случае все равно нужно явиться в отделение ГИБДД для окончательного оформления, тогда как европротокол подразумевает обращение сразу в страховую.

Полюбовный разъезд с места аварии теперь запрещен: новая редакция ПДД подразумевает либо европротокол, либо звонок в ГИБДД.

Увидели ошибку или хотите предложить тему? Пишите на auto@iportal.ru.

Вы стукнули чужой автомобиль во дворе. Что в первую очередь нужно для оформления европротокола?

  • Позвонить в ГИБДД и следовать инструкциямНет, оформление европротокола не требует уведомления ГИБДД, но вот полис ОСАГО второго автомобилиста вам потребуется
  • Найти владельца и убедиться, что у него есть полис ОСАГОВерно!
  • Вызвать аваркомаВы имеете право на аваркома, но для европротокола требуется в первую очередь понять, есть ли полис у второго водителя

После очевидного ДТП один из водителей жалуется на боли в груди. Второй считает его симулянтом. Можно ли оформлять европротокол?

  • Да, если повреждения укладываются в лимит выплатНет, при разногласиях водителей и тем более подозрении на травму оформлять европротокол не стоит
  • Нет, потому что есть разногласия относительно последствийВерно. К тому же жалобы на боли в груди могут означать травму, а она исключает европротокол

ДТП оформили по европротоколу, но после выяснилось, что ущерб на 50 тысяч превышает лимит выплат. Что делать в этом случае?

  • Разницу можно взыскать со страховой через судНет, если был оформлен европротокол, считается, что вы убедились в достаточности лимита выплат
  • Разницу можно взыскать с виновника через судДа, вы имеете такое право
  • Разницу взыскать нельзяНет, разницу можно взыскать с виновника

В аварии пострадали два автомобиля, один из которых снес дорожный знак. Можно ли оформлять европротокол?

  • Да, если суммарный ущерб укладывается в лимит выплатНет, если ущерб нанесен не только двум машинам участников, европротокол не действует: обязателен звонок в ГИБДД
  • То же, плюс отсутствие разногласийНет, если ущерб нанесен не только двум машинам участников, европротокол не действует: обязателен звонок в ГИБДД
  • НетВерно, если ущерб нанесен не только двум машинам участников, европротокол не действует: обязателен звонок в ГИБДД

Основной документ при оформлении европротокола называется...

  • … уведомление о ДТПНет, извещение о ДТП
  • … справка о ДТПНет, извещение о ДТП
  • … извещение о ДТПВерно!
  • … схема ДТПНет, извещение о ДТП, которое включает и схему

Как оценить, укладывается ли ущерб в лимиты выплат по европротоколу (сейчас — 100 тысяч рублей)?

  • ИнтуитивноДа, вы должны на месте определиться, попадает ли ДТП под критерии европротокола
  • На основании экспертизыНет, вы должны на месте определиться, попадает ли ДТП под критерии европротокола
  • Оценивает сотрудник страховойНет, вы должны на месте определиться, попадает ли ДТП под критерии европротокола

Фото: Артем Краснов, Олег Каргаполов, читатель сайта

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Артём Краснов

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КОММЕНТАРИИ (2)

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elka
3 июн 2019 в 08:14

Оформляла по европротоколу, когда мою машину у магазина стукнули.Все было быстро, правда аварийного комиссара вызывали, он сам все заполнил и нарисовал схему и отправил по страховым.Я лишь только уведомила свою страховую о случае и машину приехала показала для возмещения ущерба.Пришлось правда в очереди потолкаться, оформляя документы в страховой, Осталась довольна,единственно хотелось бы чтобы увеличили сроки с 5 дней до 10, потому как бывает накладываются обстоятельства -в другом городе ты в командировке или нет генеральной доверенности на ТС или другие причины.Запас времени должен быть.Выплатили через 14 дней.Вообщем довольна, отдельное спасибо аварийному комиссару.

zxc
3 июн 2019 в 08:44

Никогда не оформляйте протокол самостоятельно - наделаете ошибок,а это повод отказать в страховом случае!