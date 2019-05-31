Полиция ищет грабителя касс микрокредитов в маске и с ножом

В полиции подозревают, что налётчик в маске напал с ножом на офис на улице Планетная, 30.

Полиция Новосибирска попросила помощи в розыске мужчины в маске, которого подозревают в налёте на офис выдачи микрозаймов.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сегодня, 31 мая, подозреваемый пришёл в офис микрофинасовой организации и стал угрожать ножом, похитив из офиса 20 тысяч рублей.

«Позже в полицию поступило еще одно сообщение из микрофинансовой организации по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, где злоумышленник похитил у сотрудницы 1600 рублей», — передали в областной полиции.



Всех, кто узнал мужчину на видео и знает его местонахождение, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–28–40 или 232–15–07.



Офисы микрозаймов часто подвергаются налётам. Так, совсем недавно полицейским удалось задержать другого грабителя. Он похитил 10 тысяч рублей, также угрожая работникам офисов ножом.