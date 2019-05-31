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Криминал

Полиция ищет грабителя касс микрокредитов в маске и с ножом

Он похитил 20 тысяч рублей и скрылся

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Неизвестный в маске напал на офис микрозаймов с ножом

Фото: коллаж автора

Полиция Новосибирска попросила помощи в розыске мужчины в маске, которого подозревают в налёте на офис выдачи микрозаймов.

Ориентировку с видео распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В полиции подозревают, что налётчик в маске напал с ножом на офис на улице Планетная, 30.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сегодня, 31 мая, подозреваемый пришёл в офис микрофинасовой организации и стал угрожать ножом, похитив из офиса 20 тысяч рублей. 

«Позже в полицию поступило еще одно сообщение из микрофинансовой организации по улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, где злоумышленник похитил у сотрудницы 1600 рублей», — передали в областной полиции.

Всех, кто узнал мужчину на видео и знает его местонахождение, полицейские просят позвонить по телефонам: 232–28–40 или 232–15–07.

Офисы микрозаймов часто подвергаются налётам. Так, совсем недавно полицейским удалось задержать другого грабителя. Он похитил 10 тысяч рублей, также угрожая работникам офисов ножом.

Дмитрий Здорников
Коллаж автора

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Дмитрий Здорников

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КОММЕНТАРИИ (18)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
31 мая 2019 в 20:13

Увижу - задержу и доставлю в ближайшее отделение полиции.

Саня777
31 мая 2019 в 20:16

Понять и простить. что его искать то. Эти организации закрыть бы вовсе.

6543
31 мая 2019 в 20:34

Написано же: "Заходи за деньгами". Зашёл. Теперь ловят по городу.
Вот и верь после этого рекламе.