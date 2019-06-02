Все поели, и я поел: 5 ошибок в питании, которые преследуют нас с детства

Привычки питания формируются в детстве, для взрослого они могут перерасти в проблемы с пищевым поведением





2 июня в России — День здорового питания, его придумали в противовес «дню обжорства», который в Америке отмечается как праздник, когда можно есть то, что хочется. Апологетам ЗОЖ и правильного питания и праздничных дат не надо, чтобы напомнить о том, как и чем питаться, чтобы вам было хорошо. Но не всегда проблемы решаются только правильной пищей — вредные привычки за столом преследуют нас с детства.







Психолог, работающий с расстройствами пищевого поведения, Сергей Леонов подтверждает: отношения с едой у человека развиваются с детства, и даже поведение мамы и папы за столом может отразиться на пищевом поведении ребенка. Например, если родители постоянно заставляют доедать порцию, в будущем такому ребенку будет сложно чувствовать сытость и понимать, когда нужно перестать есть.







Популярные ошибки из детства разберем со специалистом.







Ошибка № 1: есть, когда все едят





Правило «все пошли на обед, и я пойду» играет против вас — со временем будет сложно понимать, когда вы действительно голодны. Есть нужно тогда, когда хочется вам, а не тогда, когда это собираются сделать другие.





Ошибка № 2: есть то, что не нравится









Меню в столовых садиков и школ — одно на всех, но детям стоит есть только то, что им реально нравится













Ребенок с ранних лет способен понимать, что ему нравится кушать, а что нет, но не все родители в это верят. Похожая история случается в садиках, где чаще всего меню — одно на всех.





— В садиках, особенно советского типа, меню составляется по стандартам, но специалисты, которые эти занимаются, не учитывают, что дети разные. В одной группе могут быть ребята, отличающиеся по росту и весу. Ребенку покрупнее и порция нужна покрупнее, — объясняет Сергей Леонов. — Еще одна проблема — это состав меню: кто-то не любит рыбу — и это тоже нормально. Ребенок может отказаться от нелюбимой еды при условии, что за спиной не стоит воспитатель, который бдит, чтобы все было съедено. Во взрослом возрасте у ребенка, который умеет отказываться от того, что не хочет, проблем с пищевым поведением не будет.





Ошибка № 3: не просить добавки









Если тарелки супа мало, ребенку не стоит стесняться, чтобы попросить еще













Вспомните, говорили ли вам в детстве: «Куда тебе добавка, ты уже тарелку съел»? Если не родители указывали, сколько нужно съедать, то в каждой второй диете прописано, сколько граммов/калорий/кулаков положено. По словам психолога, все эти методы и фразы из детства учат одному — ориентироваться на внешние факторы, а не на ощущения собственного тела, которое знает, когда и сколько нужно есть. Появляется риск переесть или не доесть.





— Не доел человек один раз, значит, есть вероятность, что в другой раз он съест больше, чем ему нужно. В серьезных случаях это приведет к расстройствам пищевого поведения, в том числе анорексии, когда человек просто морит себя голодом, — объясняет психолог. — Это проблема не только для здоровья, но и для жизни: смертность от анорексии — самая высокая среди всех психических расстройств.





Ошибка № 4: делить еду на вредную и полезную









Вредная еда — значит, запретная. А ее всегда хочется больше





Считать одни продукты плохими, а другие хорошими — неправильно, ведь чем старательнее вы запрещаете себе «вредную» еду, тем больше ее хочется. А та еда, что считается полезной — куриная грудка, морковка или огурец — не доставит много приятных эмоций.







Разделение продуктов может привести к нарушению пищевого поведения, а это прямой путь к перееданию. Есть можно все, но в меру, поэтому будучи голодными, задумайтесь, какой пищи хочется на самом деле, от чего телу будет приятно и легко.







Ошибка № 5: терпеть до обеда









Если вы уже голодны, а до обеда еще час — перекусите сейчас









Сколько раз в день есть — каждый решает сам. Офисный сотрудник и грузчик могут питаться по-разному: одному хватит трех-четырех раз, а второму и шесть — норма. Идея с трехразовым питанием не так плоха, если в ней присутствует и сытный завтрак, и горячий обед — это лучше, чем десять раз в день перекусывать одними йогуртами и бананами.





Если вы хотите есть, а до обеда еще час — ешьте сейчас, советует психолог.





— Кроме голода есть чувство, на него похожее: разные специалисты называют его аппетитом или эмоциональным голодом. Например, если вы хорошо пообедали, а через полчаса вам хочется есть снова — скорее всего, это эмоциональные потребности, а не физиологические. Еда ни при чем, — объясняет Сергей Леонов. — Разобраться с пищевыми привычками поможет психолог, а составить рацион с учетом потребностей и здоровья — диетолог.