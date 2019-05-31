В Заксобрании назвали ссору депутата с сотрудником ГИБДД провокацией

Но пока в ситуации разбираться никто не будет

Конфликт депутата Юрия Шпакова с сотрудником ГИБДД попал на видео 
Конфликт депутата Юрия Шпакова с сотрудником ГИБДД попал на видео 


В Законодательном собрании Новосибирской области прокомментировали конфликт депутата Юрия Шпакова с сотрудником ГИБДД — в региональном парламенте перепалку назвали провокацией. 


Напомним, что инцидент произошёл в субботу, 25 мая. В Сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта. 


Как рассказал корреспонденту НГС председатель комиссии Заксобрания по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко, пока комиссия не принимала этот конфликт на рассмотрение. 


«Есть регламент, который прописан. Если будет определено, что необходимо комиссии по этике разбираться, значит мы примем к исполнению, будем разбираться. Пока я ничего не видел. А что касается самого ролика, конечно, это требует разбирательства как с одной стороны, так и с другой, скажем так. Но я не эксперт вот так явно дать оценку. Но 


как человек вижу, что провоцировалось всё и было видно налицо. 


Не оправдывая ни одного, ни второго, оценку давать не буду», — заявил Валерий Ильенко. 


Ильенко добавил, что если в комиссию поступит заявление об этом конфликте, то его обязательно рассмотрят. 


В 2017 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков устроил скандал на штрафстоянке: депутат ругался на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser. 

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