В Заксобрании назвали ссору депутата с сотрудником ГИБДД провокацией

Но пока в ситуации разбираться никто не будет

Конфликт депутата Юрия Шпакова с сотрудником ГИБДД попал на видео





В Законодательном собрании Новосибирской области прокомментировали конфликт депутата Юрия Шпакова с сотрудником ГИБДД — в региональном парламенте перепалку назвали провокацией.





Напомним, что инцидент произошёл в субботу, 25 мая. В Сети появилось видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта.





Как рассказал корреспонденту НГС председатель комиссии Заксобрания по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко, пока комиссия не принимала этот конфликт на рассмотрение.





«Есть регламент, который прописан. Если будет определено, что необходимо комиссии по этике разбираться, значит мы примем к исполнению, будем разбираться. Пока я ничего не видел. А что касается самого ролика, конечно, это требует разбирательства как с одной стороны, так и с другой, скажем так. Но я не эксперт вот так явно дать оценку. Но





как человек вижу, что провоцировалось всё и было видно налицо.





Не оправдывая ни одного, ни второго, оценку давать не буду», — заявил Валерий Ильенко.





Ильенко добавил, что если в комиссию поступит заявление об этом конфликте, то его обязательно рассмотрят.





В 2017 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков устроил скандал на штрафстоянке: депутат ругался на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser.

